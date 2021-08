Met coronapas nu ook naar Turkije, Nederlandse provincies kleuren oranje

Turkije, Oekraïne en Noord-Macedonië erkennen de digitale coronapas van de 27 EU-landen. Dat heeft de Europese Commissie bekendgemaakt. EU-burgers kunnen vanaf vrijdag met de pas naar de drie landen reizen en omgekeerd erkent de EU het Covid-19-document dat Turkije, Oekraïne en Noord-Macedonië uitgeven voor hun burgers.

Coronapas in steeds meer niet-EU-landen geldig

Met de certificaten, digitaal of op papier, kunnen de eigenaren via een QR-code aantonen dat ze ofwel volledig tegen Covid-19 zijn gevaccineerd, ofwel recent negatief zijn getest ofwel dat ze hersteld zijn van een coronabesmetting. Zwitserland, Vaticaanstad en San Marino erkenden de EU-certificaten eerder al, en omgekeerd. De commissie werkt aan uitbreiding van het certificatensysteem dat sinds 1 juli van kracht is, naar meer niet-EU-landen. De verschillende systemen, waarin coronadata zoals over volledige vaccinatie worden opgeslagen, worden aan elkaar gekoppeld zodat de echtheid en geldigheid van een certificaat kan worden gecontroleerd.



Aantal coronagevallen in Duitsland neemt snel toe

Het aantal coronagevallen in Duitsland neemt snel toe. De deelstaat Noordrijn-Westfalen, die aan Nederland grenst, gaat van oranje naar rood op de coronakaart van Europa. Dat geldt ook voor Berlijn, Hamburg, Sleeswijk-Holstein en Saarland. De rest van het land gaat van groen naar oranje. Vrijwel heel Duitsland stond twee weken geleden nog op groen, wat betekent dat de uitbraak er toen onder controle was. Alleen Hamburg had toen een oranje kleur. Vorige week gingen ook Noordrijn-Westfalen, Berlijn, Sleeswijk-Holstein en Saarland naar oranje.

Nederlandse provincies van rood naar oranje

In Nederland gaat het alarmniveau deze week juist een stapje omlaag. De provincies Overijssel, Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland gaan van rood naar oranje. Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland blijven op oranje staan. Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg staan ook de komende week op rood. De laatste keer dat de kaart voor Nederland er zo gunstig uitzag, was begin juli. Toen waren vier provincies groen en de rest van het land oranje. De week erna ging het hele land naar rood, en Groningen zelfs naar donkerrood, door het begin van de vierde golf.

Heel Frankrijk is sinds donderdag rood. Vorige week kleurde één regio nog oranje, maar ook daar neemt het aantal positieve tests toe. De situatie is het ergst aan de Middellandse Zee. In België ging Wallonië van oranje naar rood. Ook in andere landen neemt het aantal coronagevallen toe. Daar lees je hier meer over.