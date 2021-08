Grote brand in Amsterdamse studentenflat waarschijnlijk lhbti-gerelateerd

De brand die vanochtend uitbrak in een studentenflat in Amsterdam, is mogelijk aangestoken en lhbti-gerelateerd. Dat meldt de politie. Het zou kunnen dat er ook op andere locaties in de flat een poging is gedaan tot brandstichting.

De reden achter de brandstichtingen kunnen de regenboogvlaggen zijn die in de flat hingen, zegt de politie van Amsterdam. In de omgeving van het gebouw zijn in het verleden eerder incidenten geweest, gericht op regenboogvlaggen.



Vier slachtoffers zijn bij de brand gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Vier andere bewoners moesten door de brandweer met een ladderwagen van een balkon gered worden. Het gebouw is inmiddels ontruimd: zo’n honderd mensen zijn tijdelijk opgevangen in een nabijgelegen moskee en op een politiebureau. Omwonenden worden geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden.

De brand brak uit op de achtste etage. Volgens de brandweer hebben vier mensen rook geïnhaleerd. Inmiddels is het vuur geblust en doorzoekt de brandweer de flatwoningen om zeker te weten dat er nergens in het gebouw nog mensen zijn of dat er een brand woedt.



Het is niet de eerste keer dat er geweld wordt gepleegd vanwege regenboogvlaggen. Zo werd er vorig jaar een woning in Amsterdam-Oost meermaals doelwit van vandalen die zwaar vuurwerk gooiden naar een regenboogvlag die daar hing, meldt Het Parool. Ondanks de dreiging besloten bewoners uit de buurt om de regenboogvlag te laten wapperen.

Negatieve reacties

Vorige maand lieten lhbti+’ers weten in een onderzoek van EenVandaag dat Nederland minder voorop loopt als het gaat om acceptatie van de gemeenschap. Vorig jaar vond 48 procent van de ondervraagden van het onderzoek dat Nederland voorop loopt, nu is dat 32 procent.

Negatieve reacties blijken nog altijd aan de orde van de dag te zijn. Voor het derde jaar op rij geeft vier op de tien lhbti+’ers aan negatief gedrag te hebben meegemaakt, omdat ze zijn wie ze zijn. Vaak gaat het om naroepen en discriminerende opmerkingen. Maar ondervraagden melden ook situaties waarin zij werden bespuugd, geslagen of geschopt.

Geweld komt vaak voor richting lhbti+’ers

Zes op de tien lhbti+’ers vinden dat het in Nederland een probleem is om uit te komen voor je geaardheid. Verder voelt de helft zich niet vrij om op straat met partner hand in hand te lopen, of een kus te geven (54 procent). Een grote meerderheid niet-lhbti+’ers ervaart daar geen problemen mee, aldus EenVandaag.

Aan het onderzoek, dat van 14 tot en met 27 juli is gedaan, deden 25.022 leden van het opiniepanel van EenVandaag mee, van wie 3817 lhbti+’ers.

Vorige maand was Nederland nog in de ban van een anti-lhbti+-incident in Amstelveen. Toen werd de 14-jarige Frédérique werd mishandeld door kinderen van haar leeftijd. Een actie voor steun leverde al 30.000 kaarten op.