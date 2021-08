Veel postieve coronatesten en meerdere kleurcodes van groen naar geel

Het hoogste aantal coronatesten sinds twee weken tijd is vandaag gemeld: 2824 positieve coronatesten. Ook wordt het reisadvies van drie landen aangepast van kleurcode groen naar geel. Het gaat om Noorwegen, Kroatië en Bulgarije.

Het aantal positieve testen in ons land lag het afgelopen etmaal een derde hoger dan vorige week woensdag, toen 2121 mensen een positief testresultaat kregen. Met dit laatste getal is het zevendaags gemiddelde gestegen naar 2461 positieve testresultaten.

Amsterdam meeste positieve coronauitslagen, Den Haag als tweede

In Amsterdam kreeg het hoogste aantal mensen een positieve testuitslag terug, namelijk 233. In Den Haag werden er 150 nieuwe coronagevallen gemeld, in Rotterdam 136, in Almere 77 en in Utrecht 54.

De afgelopen zeven dagen werden er 17.226 mensen positief getest op het virus. Dat zijn er vrijwel evenveel als in de zeven dagen daarvoor (17.281). In de periode daarvoor daalde het aantal besmettingen nog.

Toch zijn er ook een hoop gemeenten, waar geen enkel positief testresultaat werd genoteerd. Zo bleven de meeste Waddeneilanden vrij van nieuwe besmettingen, op Terschelling na, waar één persoon positief testte.

In vijf regio’s worden zoveel coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen dat de situatie er ‘zeer ernstig’ is. Dat is het hoogste risiconiveau dat Nederland kent. Meer dan een maand geleden stonden voor het laatst zo weinig regio’s op het hoogste niveau.

Kleurcode geel voor Noorwegen, Bulgarije en deel van Kroatië

Voor mensen die een reis hebben gepland naar Noorwegen, Bulgarije of Kroatië is het slecht nieuws. Daar worden de reisadviezen vanaf donderdag veranderd van groen naar geel. De kleurcode geel geldt voor Kroatië alleen voor de regio Jadranska Hrvatska, de gehele Adriatische kust van Kroatië.

Welk risiconiveau een gebied krijgt, hangt af van het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. Die hoogte van die cijfers geven uiteindelijk de doorslag. Voor de maatregelen heeft de kaart voorlopig geen gevolgen. De aangekondigde versoepelingen gelden in het hele land, net als de beperkingen die voorlopig nog van kracht blijven.

Op dit moment zijn de kleurcodes voor Noorwegen, Bulgarije en Kroatië nog groen, wat betekent dat er geen extra maatregelen gelden wanneer iemand uit het land terugreist. Dit zal vanaf morgen veranderen. Reizigers van 12 jaar en ouder die uit een van de drie landen komen, moeten vanaf 21 augustus een coronabewijs laten zien. Dat kan een vaccinatiebewijs, negatief testbewijs of herstelbewijs zijn.

Mensen die uit deze landen komen hoeven niet in quarantaine. De overheid raadt iedereen aan bij thuiskomst voor de zekerheid een zelftest te doen. Dat geldt ook voor gevaccineerden, of mensen met een herstelbewijs.