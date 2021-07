Vakantiestress: Buitenlandse Zaken overspoeld met vragen

Steeds meer mensen pakken het vliegtuig of de auto om op vakantie te gaan, maar daar komt vaak ook stress bij kijken. Zo wordt het ministerie van Buitenlandse Zaken overspoeld met vragen van Nederlanders die op vakantie willen gaan. Het callcenter van het departement heeft het door de coronaperikelen „heel erg druk”, laat een woordvoerster weten. De vragen gaan vooral over reizen binnen Europa.

Normaliter, in een zomer zonder corona, komen er dagelijks zo’n 3000 telefoontjes binnen bij het ministerie. Maar nu zijn dat er een stuk meer: tussen de 7500 en 8000. Het is ook drukker dan de zomer van vorig jaar, toen het coronavirus er al was. Toen kreeg het callcenter gemiddeld 4000 vragen per dag.

„Veel vragen gaan over het Europese digitale coronacertificaat”, zegt de woordvoerster. Dat certificaat wordt in de volksmond ook wel het coronapaspoort genoemd. Mensen willen bijvoorbeeld weten wat ze moeten doen als ze nog maar één keer gevaccineerd zijn. Verder zijn er veel vragen over wat nodig is om een bepaald land binnen te komen.



Veel vragen over vakantie en coronapaspoort

In meerdere landen, niet alleen Nederland, lopen de coronabesmettingen weer op. Niet heel fijn voor je vakantie. Het reisadvies voor zo’n land kan namelijk aangepast worden. Ook kunnen vakantielanden nieuwe eisen gaan stellen aan Nederlandse reizigers omdat hier het aantal positief geteste mensen snel is opgelopen.

Het ministerie drukt mensen op het hart om vooral de reisadviezen goed in de gaten te houden. „Situaties in landen kunnen snel veranderen.”

En mensen bellen niet alleen een stuk meer, ze bezoeken de website ook veel vaker. Zo kreeg de website in januari 2,6 miljoen zoekopdrachten, vorige maand waren dat er al 18,4 miljoen. Vakantiegangers kunnen informatie vinden op wijsopreis.nl.

Meer medewerkers bij Buitenlandse Zaken

Vanwege de drukte heeft het ministerie meer medewerkers moeten inzetten. Op het moment zijn er zo’n driehonderd mensen aan het werk, tweehonderd meer dan normaal.

Ook reisorganisaties zoals Sunweb en Corendon worden platgebeld met vragen, bleek deze week. Daar worden eveneens extra mensen ingezet om alle mensen te woord te kunnen staan.