Welke papieren moet je mee op vakantie? Velen vinden het een wirwar

Twee derde van de Nederlanders vindt het niet duidelijk welke corona-documenten nodig zijn voor een vakantie binnen Europa. Voor een groot deel is dat reden genoeg om niet te reizen en deze zomer in Nederland te blijven.

Dat meldt Hart van Nederland op basis van onderzoek onder ruim 2600 respondenten van het eigen onderzoekspanel.

Voorlichting over vakantie te onduidelijk

Met een negatieve test, een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs kun je per 1 juli een land binnenkomen. Toch is dit niet voor iedereen duidelijk. „De voorlichting is al meer dan een jaar wisselend, dat geeft verwarring”, zegt een panellid.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontvangt talloze vragen over reizen naar het buitenland, reisadviezen en testen voor vakantie. Sinds er vorige week meer vakantielanden op ‘geel’ sprongen, merkte het ministerie een enorme toename in vragen. Waar mensen op het ministerie normaal gesproken ongeveer 10.000 telefoontjes per week ontvangen, krijgen ze er sinds vorige week zo’n 25.000. Op de website van de Rijksoverheid heeft Buitenlandse Zaken reisadviezen en informatie over documenten en coronatesten duidelijk gemaakt. De info wordt wanneer nodig telkens aangepast.



Vanaf 1 juli met een vaccinatiebewijs op reis

Met een negatieve test, een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs als je corona al hebt gehad, kun je per 1 juli groen licht krijgen om een land binnen te komen. Dat zijn al drie verschillende dingen op zich en veel mensen snappen er maar weinig van. Hoewel coronaminister Hugo de Jonge denkt dat Nederlanders vanaf genoemde datum ‘ontspannen op reis’ kunnen, zien velen het anders. Heel wat mensen kiezen voor een vakantie in eigen land. Collega-ministers binnen Europa denken er niet allemaal zo over als De Jonge dat doet. Dat er Europees gezien nog geen eenduidige lijn is getrokken, schept eveneens verwarring.

Op vakantie naar gele en groene landen

Duidelijk is wel dat je het beste – want minder strenge regels – naar landen met een groen of geel reisadvies op vakantie kunt gaan. Bij ‘oranje’ geldt sowieso een negatief reisadvies. Deze week ging pas het eerste land in Europa op groen en dat was Malta. Gisteren schreef Metro hoe het er qua vakantie voor staat in de landen om ons heen. Let wel, de situatie kan per dag veranderen.

De verwachting is dat Hugo de Jonge en demissionair premier Mark Rutte morgenavond meer over de vakantie vertellen tijdens de volgende corona-persconferentie (19.00 uur). Dan worden ook nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. In Den Haag wordt bovendien nagedacht over een extra persconferentie eind juni. Die moet speciaal over reizen in de zomervakantie gaan.