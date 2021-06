Wijze lessen van Roald Dahl duiken op in 30 jaar oude brief

Mathilda, De Grote Vriendelijke Reus of Sjakie en de Chocoladefabriek. Wellicht heb je als kind de klassiekers van schrijver Roald Dahl allemaal gelezen. Volgens de overleden kinderboekenschrijver hebben jonge lezers hun leven lang een voorsprong op niet-lezers.

Recentelijk dook een brief van Dahl op, waarin hij dertig jaar terug zijn gedachten over kinderboeken opschreef. De auteur schreef de brief als antwoord op een verzoek van een jonge studenten. De brief is een kunstwerk op zich, dat in een veiling verkocht werd voor 2200 pond, ruim 2500 euro.

Roald Dahl schreef boeken om van kind een lezer te maken

Het veilinghuis heet Hansons Auctioneers en huisvest in Engeland. De brief bevat een aantal wijze woorden van Dahl. Die we je niet willen onthouden. „Je moet kinderen niet buiten de wereld plaatsen, je moet ze serieus nemen”, schreef hij. Volgens Dahl is de inhoud van een kinderboek niet belangrijk. „Het gaat erom dat een boek het kind boeit. Het leert of verleidt het kind om boeken leuk te vinden en een geschikte lezer te worden. Dat is van vitaal belang als het kind op latere leeftijd iets in het leven gaat betekenen.”

Want volgens de felbegeerde kinderboekenschrijver zal het kind dat leest, in het leven altijd voor zijn op het kind dat niet leest. „Mijn boeken hebben bijna geen onderliggende boodschap. Ze zijn er gewoon om van een kind een lezer te maken.”



Brief aan een student

Op de brief staat de datum 2 augustus 1989. Roald Dahl overleed op 23 november 1990 op 74-jarige leeftijd.De bovengenoemde studente was Christine Wotton. Inmiddels is zij bibliothecaresse in Devon in Engeland. In een opwelling schreef ze in haar studententijd een brief aan de schrijver. Destijds vond ze zijn adres op de achterkant van een oud bibliotheekboek. Ze was verrast door zijn gepassioneerde reactie.

Wotton verdiepte zich voor haar literatuurstudie in het werk van Dahl. „Ik stelde hem allerlei vragen in de brief over zijn stijl en mening over kinderliteratuur. Een antwoord verwachtte ik niet.” Uiteindelijk ontving Wotton twee kantjes papier met een handgeschreven tekst van de wereldberoemde kinderboekenschrijver.



Kinderboekenschrijver en uitvinder

Roald Dahl is vooral bekend door zijn vele kinderboeken. Een aantal succesvolle boek van hem zijn: Mathilda, De Heksen, De Grote Vriendelijke Reus en Sjakie en de Chocoladefabriek. Hij schreef korte verhalen en een autobiografie. Ook hielp hij bij het uitvinden van een medisch hulpmiddel voor kinderen met hersenletsel.