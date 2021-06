Coronatesten voor vakantiegangers mogelijk gratis, kost overheid tot 350 miljoen

Goed nieuws: het kabinet wil de coronatesten van vakantiegangers vergoeden. Dat is nog niet zeker, want het kan de overheid tot 350 miljoen euro kosten. Dat schrijven minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer.

Hoogstwaarschijnlijk zijn pas aan het eind van de zomer alle Nederlanders die dat willen, volledig ingeënt. Daarom drong de Kamer er al eerder op aan om de verplichte coronatesten te laten vergoede door de overheid. Zo kunnen ook mensen die niet (volledig) gevaccineerd zijn op reis. Maar je krijgt niet alles gratis: alleen de heenweg. Kosten voor een coronatest voor de terugreis moet je zelf betalen.

Coronatesten voor vakantiegangers

Zo’n gratis test zou dan mogelijk zijn tussen 1 juli en 31 augustus. Wel zegt het kabinet dat er nog veel onzekerheden en risico’s aan kleven, dus het is nog niet honderd procent zeker. Mocht het doorgaan, zijn er drie mogelijkheden. Maar die zijn niet perfect.

Zo is het een optie om reisorganisaties de coronatesten af te laten nemen, waarvoor de overheid hen dan compenseert. Bij reisorganisaties bestaat namelijk al een testinfrastructuur, redeneert het kabinet. Maar het probleem daarbij is dat niet álle reisorganisaties dat hebben. Europa zou dat dan kunnen zien als staatssteun.

Een andere mogelijkheid is een aanbesteding, maar dat duurt doorgaans vier tot zes weken. Het is dan maar de vraag of het op tijd rond is voor de vakantieperiode die het kabinet voor ogen heeft.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

GGD-capaciteit

Ten slotte is het een optie om de overcapaciteit van de GGD’en te gebruiken voor de coronatesten voor vakantiegangers. Maar daarbij is het niet zeker of dat voldoende is om aan alle vraag te voldoen. Als dat niet zo is, is er alsnog commerciële testcapaciteit nodig. Daar komt bij dat de GGD’en betwijfelen of deze vorm van testen „valt onder de doelstelling van de GGD (publieke gezondheidszorg)”, schrijven de ministers.

De Jonge en Van Nieuwenhuizen besluiten met een laatste waarschuwing. „Het kabinet concludeert dat de uitvoering van de motie naar het huidige inzicht risico’s op onrechtmatigheden en fraude met zich mee zal brengen. Uiteraard zal het kabinet er alles aan doen om deze zo goed mogelijk te beheersen, maar uitsluiten kan het kabinet dit helaas niet.”