Formatie kabinet loopt vast, volgens Ploumen vooral door Hoekstra

Het wil niet echt vlotten met de formatie. De partijen boeken te weinig vooruitgang met de eerste plannen voor de komende kabinetsperiode. Dat komt volgens PvdA-leider Lilianne Ploumen vooral door Wopke Hoekstra (CDA). „De laatste dagen ging het bij anderen vooral over wat ze niet wilden, allerlei schijnbewegingen”, zegt Ploumen over Hoekstra.

Vanochtend ging Ploumen in haar eentje langs bij Mariëtte Hamer, de informateur. De PvdA-leidster heeft benadrukt dat de gesprekken wat haar betreft „over de inhoud” moeten gaan. En de ‘inhoud’ is vooral het plan om Nederland uit de coronacrisis te loodsen. Niet geheel onbelangrijk: welke partijen gaan de nieuwe coalitie vormen? Dat moet Hamer nu uitzoeken, en dat is niet gemakkelijk. CDA-leider Hoekstra zei deze week nog dat samenwerking met PvdA én GroenLinks bepaald niet zijn voorkeur geniet. Die partijen houden elkaar juist vast in het proces.

Ook Gert-Jan Segers van de ChristenUnie sprak vandaag met Hamer. Volgens hem zal het „heel lang wachten” zijn voordat er een serieuze vraag ligt bij zijn partij over regeringsdeelname. Het is volgens hem „echt evident” dat de ChristenUnie voorlopig niet aanschuift. Dat ziet hij niet zitten voor de eerste formatiepoging, maar „ook niet de tweede, ook niet de derde”.

Ploumen: ‘Hoekstra, houd op met schijnbewegingen’

Na afloop van haar gesprek, sprak Ploumen over de CDA-leider. „Het gaat natuurlijk ook over Wopke Hoekstra: houd op met deze schijnbewegingen. Hoekstra zegt steeds ‘vooruit met de geit’, maar ik laat het aan jullie verbeelding over of die geit ook onderweg is.”

Hoekstra benadrukt de verschillen tussen zijn partij, PvdA en GroenLinks. Dat verbaast Ploumen, omdat het CDA in Brabant wel samenwerkte met Forum voor Democratie. „Dat deden ze zó”, verzucht de sociaaldemocraat.

„Natuurlijk zijn er verschillen tussen de partijen. Maar als je niet wil praten, niet écht wil praten over hoe je nou tot een oplossing komt, dan worden er geen huizen gebouwd”, zegt Ploumen. Er zijn genoeg thema’s waar de partijen mee aan de slag moeten, benadrukt zij. „De stikstofcrisis is onder ons, de klimaatcrisis. Kinderen in sommige wijken hebben gewoon geen leraar voor de klas!”

‘Complexe formatie’ volgens Rutte, Ploumen en Klaver

Een partij die dus mogelijk ook in het kabinet komt, is GroenLinks. Gisteren sprak Klaver, net als Ploumen, met VVD-leider Mark Rutte en Hamer. Volgens hen zit de formatie in een ‘complexe fase’. „Het ligt heel complex, de vorming van een nieuw kabinet”, zeiden Klaver en Ploumen. Verder wilden ze weinig kwijt, volgens hen op verzoek van Hamer. Rutte volgde ook die lijn en zei weinig. Hij bevestigde wel dat de situatie complex is, maar dat de formatie niet vast zit.

Klaver en Ploumen lieten wel weten dat Hamer in het gesprek de hele formatie heeft doorgenomen. Ook zette ze de complexiteit van de situatie op een rijtje. Ploumen zei dat het zowel gaat om de partijen die met elkaar om tafel zouden willen én over grote inhoudelijke verschillen. Rutte: „We hebben net gepraat in deze samenstelling. Maar er zijn nog heel veel samenstellingen te voorzien de komende dagen. We hebben naar de hele puzzel gekeken en vastgesteld dat het niet makkelijk is allemaal”.

Er bestaat nogal wat gedoe rond de twee linkse partijen. GroenLinks en PvdA hebben namelijk steeds aangegeven dat zij alléén samen in een kabinet willen stappen. D66-leider Sigrid Kaag, wil hen er ook graag bij. Maar de VDD en het CDA zijn niet zo’n fan van twee linkse partijen in een nieuwe coalitie. Rutte en CDA-leider Wopke Hoekstra herhaalden dat dinsdag nog eens na afloop van hun gesprek met Hamer. Voor een meerderheidscoalitie is deelname van één van de twee linkse partijen voldoende.