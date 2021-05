Landen van oranje naar geel (en zelfs groen): hier mogen we op vakantie

De meeste Europese landen blijven op oranje staan, en zijn volgens het kabinet dus niet de beste landen om naar af te reizen voor een vakantie. Vanochtend vroeg maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend in welke landen en regio’s we wél vakantie mogen vieren. Het reisadvies daarvoor is aangepast.

Er gaan vier Europese landen naar geel. Dat betekent ‘reizen mag, maar wees alert’. Corona is namelijk niet weg, dus je moet je in bijna alle landen houden aan bepaalde maatregelen.



Reisadvies #Portugal #Curaçao #Ierland #Balearen: voor een beperkt aantal landen wordt reizen niet langer sterk ontraden. Lees meer ⤵️https://t.co/6WZxJrIpRu Wel kunnen er in landen inreisbeperkingen voor Nederland gelden. Check daarom altijd het reisadvies. — Ministerie van Buitenlandse Zaken (@MinBZ) May 15, 2021

Oranje naar geel en groen: vakantie in deze landen mag

De ‘gelukkigen’ zijn Finland, Ierland, Malta en Portugal (inclusief de Azoren en Madeira). Ook de Noord- en Zuid-Eigeïsche eilanden en Ionische eilanden (Griekenland), de Balearen en Canarische eilanden (Spanje) zijn volgens het kabinet oké om naartoe op vakantie te gaan.

Maar ook buiten Europa krijgen een paar landen een geel reisadvies. Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Rwanda en Thailand doen het namelijk ook goed genoeg om het advies ‘reizen mag, maar wees alert’ te krijgen. Saba en Sint Eustatius krijgen zelfs de code groen, het meest veilige reisadvies voor een vakantie. Een grote verrassing is dit niet: de namen van de meeste landen waren al uitgelekt.



Hét verrassende nieuws vandaag is dat het reisadvies voor THAILAND per direct GEEL is geworden!

Voordat je nu een gat in de lucht springt, moet je wel weten dat je bij aankomst verplicht in QUARANTAINE moet. Lees EERST dit: https://t.co/s9jRO6tW9M

Blogs: https://t.co/UHzFbG5Ot8 pic.twitter.com/RoxzZlFRj9 — Denise Miltenburg (@eventjes) May 15, 2021

Gewijzigd reisadvies

Tot voor kort gold het algemene reisadvies om niet naar het buitenland te reizen, behalve als dat strikt noodzakelijk was. Maar vanaf vandaag komt Buitenlandse Zaken weer met een reisadvies per land, zoals dat vóór corona ook al was. Dat is „een stap in de goede richting”, vindt het ministerie. Maar het veranderende reisadvies betekent niet dat je alle maatregelen kan laten varen tijdens je vakantie. Ook moet je alert zijn, zegt het ministerie. „De situatie in een land kan immers snel veranderen.” Veilige landen kunnen daarnaast nog inreisbeperkingen instellen voor buitenlandse toeristen, zoals een quarantaineverplichting.

Bij Op1 onderstreepte de MAX ombudsvrouw datzelfde: „Er zitten wel wat haken en ogen aan.” Ze zegt dan ook dat je alsnog besmet kunt raken in je vakantieland, en dat dat je heel wat kan kosten, als je in quarantaine moet. En omdat er maar een handjevol landen naar geel (of groen) gaan, kan het daar erg druk worden tijdens de vakantie(s). „Er is zo’n run op die landen dat als je in quarantaine moet, er waarschijnlijk geen hotelkamer meer vrij is.”

In totaal dus vier Europese landen die nu op geel staan. De resterende EU-landen houden een oranje reisadvies. Dat is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken „omdat ze Covid-hoogrisicogebied zijn en de kans op besmetting daar groot is. Het kabinet blijft reizen naar deze landen sterk afraden.” De reisadviezen zijn te vinden op de website wijsopreis.nl.