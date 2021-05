Terug van vakantie risicogebied? Verplichte coronatest blijft gelden

Iedereen die vanuit een risicogebied naar Nederland wil reizen, moet voor vertrek een negatieve uitslag van een coronatest en een sneltest laten zien. Die verplichting blijft gelden, heeft het gerechtshof in Den Haag vandaag bepaald.

Viruswaarheid eiste in een kort geding dat de verplichting zou worden verboden. Het zou in elk geval niet voor Nederlandse burgers moeten gelden. Het gerechtshof wees de eis van de actiegroep van Willem Engel af, net als de rechtbank eerder.

Weigering coronatest door verleden

De zaak was, met steun van Viruswaarheid, aangespannen door een vrouw die eind vorig jaar vanwege familieomstandigheden naar Israël was gereisd. Tijdens haar verblijf daar werd de testplicht ingevoerd. De vrouw zegt dat 81 familieleden tijdens de Holocaust zijn vermoord in het vernietigingskamp Auschwitz. Ook meldt zij dat andere familieleden het slachtoffer werden van medische experimenten. Daarom weigert zij nu elke gedwongen medische behandeling. Volgens haar valt een verplichte coronatest daar ook onder.

Het gerechtshof was het daar niet mee eens. In de grondwet staat dat de overheid de plicht heeft om maatregelen te nemen om de volksgezondheid te beschermen. Dat kan ten koste gaan van iemands rechten.

‘Nederlanders nooit uit eigen land weren’

Viruswaarheid zei ook dat Nederlanders altijd het recht hebben om Nederland binnen te komen. „Ze mogen nooit uit eigen land geweerd worden.” Ook daar ging het gerechtshof niet in mee. Nederlanders mogen niet zomaar voorgoed verbannen worden. Een tijdelijke maatregel als de testverplichting is echter geen “weigering van toegang”, aldus het gerechtshof.

‘Coronatest PCR is niet betrouwbaar’

Viruswaarheid wilde ook dat het gerechtshof de Staat zou verbieden om het coronabeleid te baseren op de uitkomsten van zogeheten PCR-testen. Ook die eis werd afgewezen. Bij een PCR-test krijgen mensen teststaafjes in neus en keel om monsters af te nemen. In een laboratorium wordt vervolgens vastgesteld of de geteste persoon het coronavirus onder de leden heeft. Die uitslagen worden verzameld en naar buiten gebracht in de dagelijkse cijfers van het aantal nieuwe coronagevallen. Volgens Viruswaarheid is de PCR-test niet betrouwbaar genoeg. Het gerechtshof vindt de test wel degelijk geschikt, net als de rechtbank eerder.

Ook eis 3 van Viruswaarheid van tafel

Het gerechtshof ging ook niet in op de eis van Viruswaarheid dat de overheid verplicht zou worden om de communicatie over het coronavirus aan te passen. Viruswaarheid vind de berichten van de overheid „misleidend en onnodig alarmerend.” Het gerechtshof ziet daarvoor geen bewijs.

Sinds dit weekend gaan meer Nederlanders op vakantie. Het dringende advies om niet naar het buitenland te reizen is door het kabinet afgezwakt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft nu per land advies. Wil je meer weten over de mogelijkheden van reizen, kijk dan hier.