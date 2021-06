Suriname heeft vaccins nodig, Nederland heeft er duizenden over – maar doneert ze nog niet

Suriname is zwaar getroffen door de coronacrisis, daar geldt code zwart. Een aantal dagen geleden ging het land opnieuw in lockdown. De weg uit de coronacrisis zijn vaccinaties, zoals Rutte en De Jonge vaak zeggen. Maar in Suriname hebben ze die amper. Wij wel: er liggen zo’n 100.000 vaccins van AstraZeneca op voorraad. En toch gaan die niet (allemaal) naar Suriname.

Deze maand vielen er 84 doden en registreert Suriname 300 besmettingen per dag. Dat lijkt niet zo veel, maar is vergelijkbaar met wanneer er in Nederland dagelijks 10.000 besmettingen bij zouden komen. De druk op de zorg is daar dan ook enorm. In Suriname wonen ruim 580.000 mensen.

Dat Nederland meer vaccins kan doneren aan Suriname, maar ze ongebruikt in de opslag houdt, meldt de NOS op basis van eigen onderzoek. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge heeft wel beloofd om volgende week 40.000 AstraZeneca-doses te sturen, maar veel houden we dus zelf. Dat is voor het geval dat leveringen zijn vertraagd, maar volgens bronnen is de kans klein dat de vaccins niet komen. Met 100.000 doses kan iedereen boven de 50 in Suriname een eerste prik krijgen.

Vaccins naar Suriname

Gisteren meldde het ministerie van Volksgezondheid dat de eerste levering van 40.000 AstraZeneca-vaccins volgende week vanuit Nederland naar Suriname gaat. Daarnaast wil het ministerie 50.000 doses van het Moderna-vaccin naar Suriname sturen.

Wel komt die eerste levering van AstraZeneca-vaccins eerder dan gepland. Vorige week meldde VWS tussen de 500.000 en 750.000 AstraZeneca-vaccins aan Suriname te doneren, afhankelijk van de leveringen. Toen zei het ministerie dat de vaccins vermoedelijk vanaf eind juni gedoneerd zouden worden. Vanaf dan zijn de Nederlandse doelgroepen al met het vaccin geprikt. Voor een volledige vaccinatie zijn twee prikken nodig.

Nederland heeft inmiddels ook al medische hulpgoederen naar Suriname gestuurd, waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen en twee zuurstofcontainers. Gisteren gingen er vijf militairen naartoe om mensen op te leiden in het gebruik van de apparatuur. Morgen vertrekken voormalig directeur-generaal van het RIVM, Marc Sprenger, en een medisch team naar Suriname. Zij gaan daar kijken wat er nodig is om de noodsituatie in het land onder controle te krijgen.

100.000 overtollige AstraZeneca-doses

Dat Nederland zelf de 100.000 doses AstraZeneca houdt, valt bij velen niet lekker. Iemand wil de vaccins zelfs „zelf de oceaan over gaan roeien”. Anderen roepen op om ‘het juiste’ te doen.



Dus we hebben genoeg vaccins over om een zesde van de Surinaamse bevolking te vaccineren? Moet ik ze zelf de oceaan over gaan roeien? (Wist trouwens niet dat Suriname maar 600.000 inwoners had, TIL) — Vaxxxiwelle (@FadingGender) June 3, 2021



Code Zwart in Suriname betekent dat patiënten sterven omdat er geen zuurstof of bedden zijn. Die AZ vaccins liggen ongebruikt in voorraad. Wij gebruiken ze niet. Vorig jaar zeiden we nee tegen België toen ze om hulp vroegen. Laten we nu doen wat goed is. Stuur die AZ vaccins! 🙏 — Sicco van Hoegee (@SiccoVanHoegee) June 3, 2021

Vooral dat iedereen boven de 50 met onze overtollige vaccins één keer geprikt kan worden, vinden veel mensen stuitend. „Ik heb plaatsvervangende schaamte, meneer Hugo de Jonge.”



Pardon!!! De #vaccinaties liggen hier in de opslag, we doen er niets mee en in #suriname zou iedereen boven de 50 meteen #gevaccineerd zijn. Ik heb verplaatsbare schaamte meneer #hugodejonge. — Noëlle (@deleestrein1) June 3, 2021



