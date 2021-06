Land van het slot, maar voor velen toch staycation in plaats van verre vakantie

Nederland maakt zich op voor vakantie in eigen land. Hoewel de coronamaatregelen snel afnemen, gaan velen voor een staycation in plaats van een vakantie over de grens. Anderen beslissen op het laatste moment.

Dat blijkt uit recent onderzoek naar onze vakantieplannen, uitgevoerd door TomTom. De helft van de Nederlanders (49 procent) geeft aan liever in Nederland te blijven, ziet de locatietechnologiespecialist omdat het niet zeker is wat de reisbeperkingen in andere landen zullen zijn. De vakantieplannen werd aan duizend mensen gevraagd.

Vakantie een last-minute beslissing

Toch blijven we hoopvol dat er de komende tijd meer mogelijk wordt: ruim vier op de tien Nederlanders (43 procent) geeft aan pas op het laatste moment te beslissen wanneer en waarheen zij op vakantie zullen gaan. Dit komt vooral door de grote onzekerheden rondom boekingen en annuleringen, reisrestricties, geldproblemen of angst om het virus op te lopen tijdens het reizen.

Het is duidelijk dat COVID-19 een grote impact heeft op onze vakantieplannen. Ruim de helft van de ondervraagden (56 procent) zou naar het buitenland te reizen als er geen pandemie was. Een derde (34 procent) zegt dat het niet waarschijnlijk is dat ze dit jaar nog op vakantie gaan. Als ze dat al doen, dan pakken ze eerder de auto dan het vliegtuig. Nog een opmerkelijk cijfer één op de tien Nederlanders gaat sowieso nooit op vakantie.

Populariteit van vliegen gedaald

Waar het vliegtuig voorheen bij bijna de helft van de vakantiegangers (47 procent) favoriet was, is dat aantal sinds de coronapandemie gedaald naar 30 procent. Het aantal geplande autovakanties steeg daarentegen: drie kwart van de Nederlanders (77 procent) gaat dit jaar het liefst met de auto op vakantie, voor COVID-19 was dit 62 procent. Dit heeft verschillende redenen zoals het hebben van meer vrijheid en flexibiliteit, het gevoel van veiligheid, gemak en meer controle.

Liefde voor eigen land: staycation

Nu we niet meer massaal naar het buitenland trekken in de vakanties, wordt ons eigen kikkerlandje steeds meer gewaardeerd als vakantiebestemming. Zo laat één derde van de ondervraagden weten dat ze meer waardering voor Nederland hebben gekregen en ook na de pandemie vaker zullen kiezen voor een vakantie in eigen land.

Reizen met de auto biedt vakantiegangers veiligheid, gemak en vrijheid, zo vinden ze. Voor de Nederlandse horeca is het in elk geval positief dat de Nederlander er massaal op uittrekt in eigen land.