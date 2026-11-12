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Julia (42): ‘Ik laat mijn kinderen (4 en 6) niet naar het Sinterklaasjournaal kijken’

Je hebt bijna overal een opleiding voor nodig, behalve voor het ouderschap. Gelukkig kunnen ouders, grootouders en andere opvoeders bij Sofie Vissers terecht voor opvoedvragen. Zij is hoofdredacteur van J/M Ouders, heeft twee kinderen en beantwoordt wekelijks een opvoeddilemma. Deze week het dilemma van Julia (42) over het Sinterklaasjournaal.

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Sofie geeft advies.

Opvoedvraag: ‘Ik laat mijn kinderen (4 en 6) niet naar het Sinterklaasjournaal kijken’

Beste Sofie,

Je zult wel een punthoofd krijgen van de jaarlijks terugkerende discussie over het Sinterklaasjournaal. Maar mijn kinderen beginnen het nu echt bewust mee te krijgen, dus daarom is dit nog nieuw voor mij. Onlangs zag ik een filmpje van een psycholoog die het Sinterklaasjournaal het Sinterstressjournaal noemt. Hij vindt dat die continu gespannen spanningsboog veel te te veel stress met zich meebrengt en dat de verhalen steeds heftiger worden.

Dit was voor mij een eye opener. Mijn kinderen zitten ook aan de buis geluisterd van de spanning en kunnen ’s avonds vaak niet slapen door alle vragen die ze hebben. Ook klaagt mijn dochter sinds deze week ineens over buikpijn. Ik heb het idee dat het Sinterklaasjournaal hen gewoon te veel wordt en heb besloten om het niet meer te kijken. Of draaf ik nu door?

Liefs, Julia

Het antwoord

Je vermoeit me helemaal niet met de Sinterklaasjournaal-discussie, Julia. Ik vind het juist goed om dit thema bespreekbaar te maken, omdat het ook dit jaar weer flink leeft. Het filmpje waar je het over hebt, heb ik ook gezien. De psycholoog zegt stellig dat het Sinterklaasjournaal te veel stress oplevert en hij raadt het af om het nog te kijken, omdat het verhaal ieder jaar heftiger wordt.

Het klopt dat het Sinterklaasjournaal een spannende verhaallijn heeft en kinderen spanningen kan geven. Maar moet je kinderen er dan voor weghouden? Ik vind van niet. Ik denk juist dat hier een goede opvoedkans ligt.

📺 Het Sinterklaasjournaal op tv Vanaf 9 november is het Sinterklaasjournaal elke dag om 18.00 uur te zien op NPO Zapp. Op zaterdag 14 november zal de intocht plaatsvinden in Grave, gemeente Land van Cuijk.

Door samen met je kind te kijken, kun je je kinderen begeleiden in die spanningen. Wat voelt je kind en kan hij of zij dit onder woorden brengen? Hoe breng je hem of haar tot rust? Ik denk dat je op die manier je kind kunt leren om emoties te reguleren en om te gaan met spanningen. Ook leert je kind zo dat er in spannende tijden een ouder beschikbaar is en troost biedt.

Familitraditie

Daarnaast zie ik het Sinterklaasjournaal inmiddels als een familietraditie. Wij zitten al jarenlang met het gezin om 18.00 uur op de bank om het te kijken. Het is immers leuk voor jong en oud en ik denk dat dit een herinnering voor het leven is voor onze kinderen.

Natuurlijk is het wel belangrijk om te bekijken wat je kind aankan. Als het echt slecht slaapt en buikpijn krijgt van het Sinterklaasjournaal, dan zou je bijvoorbeeld even een pauze kunnen inlassen. Het moet wel leuk blijven.

Dus wat mij betreft: kijk samen met je kind en houd goed in de gaten hoe het reageert. Wordt de spanning te groot, stel dan gerust een aflevering uit of las tijdelijk een pauze in. Zo blijft het vooral gezellig en behapbaar, in plaats van iets waar je kind wakker van ligt.

Lees hier de kijk van Sofie op het filmpje van de betreffende psycholoog: Psycholoog waarschuwt voor Sinterklaasjournaal: hierom laat ik mijn kinderen juist wel kijken

Meer weten over kinderen en opvoeding? Deze artikelen zijn de afgelopen tijd goed gelezen:

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Geschreven door Sofie Vissers Sofie is hoofdredacteur van J/M Ouders en is met haar man net op adem gekomen van een paar intensieve tropenjaren. Met haar inmiddels schoolgaande kinderen, kent Sofie nu haar wegen op de basisschool en bso. Als tv-maker van human interest programma’s, heeft Sofie een voorliefde voor het maken van persoonlijke verhalen. Voor Metro beantwoordt ze wekelijks een Opvoedvraag van ouders en geeft ze tips over het ouderschap.

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