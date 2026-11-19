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Machteld (48) betaalde 650 euro na dreigend telefoontje: ‘Ik dacht dat ik geen keuze had’

Eén telefoontje kostte Machteld (48) maar liefst 650 euro. Een man beweerde dat een ander bedrijf haar bedrijfsnaam wilde registreren met andere domeinextensies. Ze moest snel beslissen, maar ontdekte achteraf dat er geen reden voor paniek was. Danielle Heesbeen van Happy met Geld geeft tips.

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Eén appje van ‘de bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht spreekt Metro lezers die zijn opgelicht, zodat dat jou hopelijk niet overkomt.

Machteld (48): “Een eigen website is voor mijn bedrijf erg belangrijk. Veel nieuwe klanten komen via Google bij mij terecht en daarom zorg ik er altijd voor dat alles rondom de website en mijn bedrijfsnaam goed geregeld is. Toen ik op een ochtend gebeld werd door iemand die vertelde dat er een probleem was met mijn domeinnaam, vond ik het dan ook erg gek.

Beller waarschuwt Machteld voor verlies van haar bedrijfsnaam

De man, die zich voorstelde als Jack, vertelde mij dat een ander bedrijf ook interesse had in dezelfde bedrijfsnaam, maar dan met andere extensies. Denk bijvoorbeeld aan .info en .eu. Volgens de man stond de aanvraag op het punt om geregistreerd te worden. Het zou zelfs zo erg kunnen zijn dat ik uiteindelijk mijn naam kwijt zou kunnen raken.

Gelukkig werkte hij bij een organisatie die zich bezighield met domeinnamen. Ook zou ik als huidige gebruiker de eerste mogelijkheid hebben om die extensies dus zelf vast te leggen, maar volgens hem moest ik wel snel beslissen.

Machteld betaalt 650 euro om extra domeinnamen vast te leggen

Ik ben geen internetheld en had dus ook geen idee hoe het precies werkte, maar ik wist wel dat ik niet wilde dat iemand anders er met mijn bedrijfsnaam vandoor zou gaan. De man vertelde dat ik de extensies voor meerdere jaren vast kon leggen, maar dan zou het me wel 650 euro kosten. Veel geld natuurlijk, maar ik had het idee dat ik weinig keuze had. Daarom besloot ik het te doen en gaf ik akkoord.

Drie dagen later dacht ik er nog eens over na, want waarom had ik hier eigenlijk nog nooit eerder van gehoord? Ik belde mijn eigen hostingpartij op en vertelde het verhaal. De man aan de lijn vertelde me eerlijk dat er helemaal geen reden was voor paniek: er was niets waaruit bleek dat iemand anders mijn bedrijfsnaam ook wilde registreren, maar dan met een andere extensie.

Hostingpartij onthult: Machteld had geen reden voor paniek

Hij vertelde me dat dit domeinfraude is; ik had het helemaal niet voor 650 euro hoeven kopen. Via hen, of via een andere aanbieder, was het veel goedkoper geweest. Daarna deed ik er nog alles aan om onder de betaling uit te komen, maar helaas. Het bedrag was al betaald. Ik baalde van die 650 euro. En niet alleen vanwege het geld, ook door het feit dat ik dus zo makkelijk onder druk te zetten ben. Vanaf nu trap ik in ieder geval niet meer in zulke acties.”

Geldexpert Danielle Heesbeen waarschuwt voor tijdsdruk

Danielle Heesbeen van Happy met Geld is goed onderlegd in geldzaken en deelt wat tips:

“Oplichters maken slim gebruik van paniek, schrik en tijdsdruk. Zodra iemand aan de telefoon eist dat je nú moet beslissen of betalen om je bedrijfsnaam te beschermen, is dat een directe rode vlag. Een betrouwbare partij geeft je namelijk altijd bedenktijd.

Domeinfraude voorkomen? Controleer deze 3 zaken

Het belangrijkste wat je dan kunt doen: beëindig het gesprek en neem rechtstreeks contact op met je eigen hostingpartij via de gegevens die bij jou al bekend zijn. Vraag of het verhaal van de beller klopt en wat een eventuele extra extensie bij hen kost. Machteld deed die check helaas pas achteraf; één korte verificatie vooraf had haar die 650 euro bespaard.

Mocht je toch zijn opgelicht: neem direct contact op met je bank, bewaar alle documentatie en doe melding bij de Fraudehelpdesk en de politie. Zo help je ook voorkomen dat andere ondernemers in dezelfde val trappen.”

Danielle Heesbeen is financieel gedragscoach en oprichter van Happy met Geld. Ruim twintig jaar in geldzaken leerde haar één ding: de meeste financiële problemen zitten niet in de cijfers, maar in het gedrag erachter. Ze helpt vrouwen een geldsysteem bouwen dat past bij wie ze zijn, niet bij wie ze zouden moeten zijn. Volg haar ook op Instagram en Facebook.

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Geschreven door Vera Guldemeester Vera heeft in een ver verleden de studie Media, Informatie en Communicatie gedaan en is in 2012 afgestudeerd in de richting ‘Tijdschriften’. Sindsdien is ze freelance (eind)redacteur voor diverse (online) magazines, waaronder Metro. Haar passies? Reizen, eten, interieur en natúúrlijk schrijven. Voor Metro verdiept ze zich in persoonlijke verhalen voor rubrieken als ‘Burenruzies’, ‘Financiële fouten’ en ‘Ex-treem gênant’.

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