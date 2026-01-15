Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Floor (45): ‘Ik wil niet meer dat mijn dochter (9) uit logeren gaat’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel intense geluksmomenten als met een hoop kopzorgen. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week de vraag van Floor (45): ‘Ik wil niet meer dat mijn dochter (9) uit logeren gaat, overdrijf ik?’

Sofie schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Ik wil niet meer dat mijn dochter (9) uit logeren gaat, overdrijf ik?’

„Ha die Sofie,

Ik ben een alleenstaande moeder met een dochter van 9. Tot voor kort ging mijn dochter af en toe bij vriendinnetjes of familie logeren. Maar door het nieuws over de misbruikzaak in Barendrecht en het recordaantal meldingen van verward gedrag, slaat bij mij de angst toe. Kan ik mijn dochter (9) nog wel laten logeren? Misbruik gebeurt meestal dichtbij huis, wordt er beweerd. Juist bij kennissen en familie. Ik word door dit soort berichten steeds angstiger en wil eigenlijk niet meer dat mijn dochter uit logeren gaat. Ik heb het mijn dochter nog niet verteld, omdat ik niet goed weet hoe ik haar dit kan uitleggen zonder haar bang te maken. In 99,9 procent van de gevallen gaat het natuurlijk goed, dus ik wil het ook niet groter maken dan het is. Nu heb ik twee vragen die me bezighouden. Overdrijf ik? En hoe vertel ik mijn kind dat ze niet meer mag logeren, zonder haar bang te maken? Hoor graag je advies!

Groetjes, Floor“

Het antwoord

„Wat een herkenbaar dilemma, Floor. Ik vind zeker niet dat je overdrijft. Als er een misbruikzaak of alarmerende cijfers over verward gedrag in het nieuws komen, dan voel je meteen de angst: had dit mijn kind kunnen overkomen? Het is logisch dat je dan alert wordt.

Tegelijkertijd klopt het ook wat je zegt: in de overgrote meerderheid van de gevallen gaat het goed. Logeren is voor veel kinderen een belangrijk moment van plezier, zelfstandigheid en sociale groei. Het verbieden van logeerpartijtjes uit angst kan onbedoeld juist schade in plaats van bescherming geven.

De vraag is dus niet: ‘Is logeren gevaarlijk?’ Maar: ‘Hoe kan ik mijn kind veilig laten opgroeien in een wereld die nooit helemaal zonder risico is?’

Wat kun je doen?

Het is vooral belangrijk om je dochter de volgende lessen mee te geven:

Haar leren dat haar lichaam van haar is

Dat ze altijd ‘nee’ mag zeggen, ook tegen volwassenen

Dat ze altijd bij jou terechtkan, zonder straf of boosheid

Dat geheimen over haar lichaam nooit oké zijn

Kinderen die dit weten en voelen, zijn aantoonbaar weerbaarder, ook bij mensen die ze kennen.

Hoe vertel je dit zonder haar bang te maken?

Je hoeft haar niet te vertellen dat jij bang bent en je hoeft ook niet te refereren aan de misbruikzaak, dat zou haar wereld juist onveiliger kunnen maken. Hou het gesprek algemener, bijvoorbeeld zo:

‘Je gaat soms ergens spelen of logeren, daarom vind ik het belangrijk dat we het hebben over wat jij fijn vindt en wat niet. Als iemand iets doet wat niet goed voelt, ook als het een bekende is, dan mag je altijd bij mij komen. Ik geloof je altijd.’

Moet je haar nu niet meer laten logeren?

Dat is natuurlijk aan jou, maar je zou kunnen kiezen voor een middenweg:

Alleen bij mensen die je goed kent

Eerst kort (bijvoorbeeld tot 22.00 uur)

Regelmatig even een contactmoment

En vooral: na afloop altijd even checken hoe het was

Zo laat je zien: ik vertrouw je en ik blijf betrokken.

Je angst zegt iets over je liefde voor je kind, maar laat angst niet de regie nemen over jullie leven. Jij hoeft je dochter niet te beschermen tegen alles wat mis zou kunnen gaan. Je mag haar leren omgaan met een wereld die soms spannend is, maar wel met jou als veilige basis. Dat is misschien wel de grootste bescherming die er is.”

