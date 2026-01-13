Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Politie slaat alarm om recordaantal meldingen van verward gedrag

De politie had het afgelopen jaar opnieuw haar handen vol aan meldingen over mensen met verward gedrag. In 2025 ging het om 168.960 incidenten, een stijging van 12 procent ten opzichte van een jaar eerder. Nog nooit registreerde de politie er zoveel, blijkt uit nieuwe politiecijfers.

Volgens korpschef Janny Knol laat dit zien dat de politie steeds vaker wordt ingezet voor problemen die zij eigenlijk niet kan oplossen. „De politie wordt overladen met maatschappelijke vraagstukken die niet met strafrecht zijn op te lossen”, stelt zij in een persbericht.

Oproep tot regeringscommissaris

Knol pleit daarom voor de aanstelling van een regeringscommissaris of een speciale commissie die breder kijkt naar veiligheid en met nieuwe oplossingen komt. Ze vergelijkt de huidige situatie met de jaren 80, toen Nederland kampte met veel kleine criminaliteit zoals vandalisme en diefstal.

„Toen is er ook een commissie ingesteld die anders naar oorzaken en oplossingen keek”, zegt Knol. „Dat leidde tot maatregelen als inbraakpreventie en meer toezicht in het openbaar vervoer, en uiteindelijk tot jaren van dalende criminaliteit.”

Explosie aan meldingen online seksueel misbruik

Niet alleen het aantal meldingen over verward gedrag nam toe. De politie kreeg in 2025 ook bijna de helft meer meldingen van online seksueel misbruik dan een jaar eerder: een stijging van 46 procent. Het aandeel minderjarige verdachten binnen deze zaken groeide met 5 procent.

Ook gingen 12 procent meer van dit soort zaken door naar het Openbaar Ministerie. Volgens Knol is het positieve nieuws dat mensen vaker aangifte durven doen. „Maar tegelijkertijd ontbreekt het aan voldoende maatregelen om te voorkomen dat het überhaupt misgaat.”

‘Online is nauwelijks toezicht’

De politietop wijst vooral naar het gebrek aan toezicht op internet. „Online ontbreekt vaak de correctie die we op school of op straat wel hebben”, aldus Knol. Recent meldde de politie nog dat minstens vijf Nederlandse meisjes door sadistische chatgroepen zijn aangezet tot zelfdoding.

Volgens haar moeten online platforms veel meer doen om misbruik te voorkomen. Ook ouders spelen een belangrijke rol. „Het is van groot belang dat zij zich bewust zijn van de risico’s en met hun kinderen praten over wat ze online meemaken.”

Meer minderjarigen betrokken bij overvallen

Verder valt op dat steeds meer minderjarigen worden verdacht van straatroof en overvallen. In 2025 ging het om 1457 jongeren: 13 procent meer dan in 2024 en zelfs 24 procent meer dan in 2023. Volgens Knol lijken jongeren sneller dan voorheen de stap te zetten naar zwaardere criminaliteit.

Totaal aantal misdrijven stabiel

Ondanks deze zorgelijke trends bleef het totale aantal geregistreerde misdrijven vrijwel gelijk. In 2025 registreerde de politie 800.974 misdrijven, een lichte stijging van 0,6 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties