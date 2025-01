Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Mijn vrouw en ik verschillen van mening over de opvoeding. Hoe komen we op één lijn?’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel pure geluksmomenten als een hoop kopzorgen. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Mike: „Mijn vrouw en ik zitten vaak niet op een lijn over de opvoeding, hoe vinden we elkaar weer?”

Zijn er manieren waarop Mike en zijn vrouw beter op een lijn komen te liggen als het gaat om de opvoeding? Sofie geeft advies.

Opvoedvraag: verschil in mening over opvoeding

Lieve Sofie,

Mijn vrouw en ik hebben een zoon (9) en een dochter (7). Het gaat goed met de kinderen en de dagelijkse gang van zaken in het gezin loopt op rolletjes. Er is alleen een probleem waar we al jaren tegenaan lopen en dat is dat we vaak niet niet op één lijn zitten als het gaat om de opvoeding. Ik ben veel strenger dan mijn vrouw, ik vind dat mijn vrouw erg veel meebeweegt met de kinderen. Bijvoorbeeld als het gaat om schermtijd, ik vind maximaal een uur schermtijd per dag meer dan genoeg. Als de kinderen zich hier niet aan houden en ze leggen het scherm na herhaaldelijk vragen nog niet weg, trek ik het scherm uit hun handen.

Mijn vrouw is daar veel milder in. Zij vindt dan dat ik hen de kans moet geven om hun spelletje af te maken of filmpje af te kijken: want ‘jij zou het ook niet leuk vinden als ik je telefoon middenin een filmpje of gesprek afpak’. Ook met bedtijden ben ik streng en consequent. In bed is in bed en je komt er niet meer uit, tot de ochtend. Mijn vrouw laat de kinderen gerust nog even in de woonkamer zitten als ze ‘s avonds naar beneden komen. Onze verschillende aanpak leidt steeds vaker tot discussies, ook waar onze kinderen bij zijn. Dat wil ik natuurlijk voorkomen. Hoe zorgen we ervoor dat we een team blijven en dezelfde taal spreken naar onze kinderen?

Groetjes,

Een zoekende vader

Het antwoord

Wat een vervelende, maar herkenbare situatie. Wij horen van veel ouders dat zij worstelen met een eenduidige opvoeding. Het is ook bijna onmogelijk om als partners volledig dezelfde opvoedstijl te hanteren, vooral omdat iedereen vanuit zijn eigen opvoeding en ervaringen naar het ouderschap kijkt. Het goede nieuws is dat jullie meer een team kunnen worden door hier bewust mee om te gaan.



Besef ten eerste dat het niet erg is als ouders verschillend zijn in hun aanpak, zolang de kinderen maar duidelijkheid en voorspelbaarheid ervaren. Belangrijk is dat je elkaar als ouders niet afvalt of corrigeert waar het kind bij is. Dit kan verwarring bij het kind veroorzaken en kan ervoor zorgen dat het gaat ‘shoppen’ bij de ouder die het meest toeschietelijk is.

Waarom verschillen jullie van mening?

Begin met het begrijpen van elkaars perspectief. Vaak komen opvoedverschillen voort uit hoe jullie zelf zijn opgevoed. Bespreek welke waarden en regels voor jullie belangrijk zijn en waarom. Misschien was jouw vrouw wel gewend aan flexibele bedtijden, terwijl jij juist baat hebt gehad bij een strakke routine. Als je elkaars achterliggende redenen begrijpt, wordt het makkelijker om elkaar tegemoet te komen.

Maak gezamenlijke afspraken

Probeer ook op een rij te zetten wat jullie belangrijk vinden in de opvoeding en maak hier afspraken over.

Bepaal eerst jullie kernwaarden. Waar staan jullie samen voor? Denk aan respect, zelfstandigheid of verantwoordelijkheid. Deze waarden kunnen jullie als kompas gebruiken. Het is ook belangrijk om niet overal een punt van te maken, choose your battles. Focus op de onderwerpen die écht belangrijk zijn en waar je graag een lijn in wilt trekken. Laat kleine verschillen los. Daarbij is de communicatie naar de kinderen toe van belang. Zorg dat jullie naar de kinderen toe een eenduidige boodschap geven. Dit voorkomt dat de kinderen jullie tegen elkaar uitspelen.

Praktische tips om dichter bij elkaar te komen

Om dichterbij elkaar te komen, is het belangrijk dat je met elkaar in gesprek blijft. Zo zou je een ouderoverleg kunnen plannen. Kies een rustig moment zonder dat de kinderen erbij zijn, bijvoorbeeld een avond per maand, om opvoedzaken te bespreken.

Zorg ook dat de communicatie met elkaar opbouwend en niet aanvallend is. Ken je de methode van de ‘ik-boodschappen’? In plaats van te zeggen ‘jij laat ze altijd te laat naar bed gaan’, zeg je: ‘Ik merk dat ik me zorgen maak over hun slaapritme.’ Probeer dit eens uit, je zult zien dat je vrouw milder reageert als je praat vanuit de ik-boodschap.

Samenwerken

Kinderen leren ook van het feit dat mensen verschillend kunnen zijn. Het is een waardevolle les voor hen dat er niet één juiste manier is, zolang ze maar duidelijkheid en liefde ervaren. Laat hen zien hoe jullie compromissen sluiten en samenwerken, dat is een krachtig voorbeeld voor de toekomst. Geef elkaar ook de ruimte om op sommige vlakken een eigen aanpak te hebben, zolang dit binnen de gezamenlijke kaders past.

Vermijd discussies waar de kinderen bij zijn. Dit kan niet alleen verwarrend zijn, maar kan ook zorgen dat kinderen zich onveilig voelen. Val elkaar niet aan en maak geen sarcastische opmerkingen over elkaars aanpak. Dit kan het gezag van de andere ouder ondermijnen.

Als jullie er samen niet uitkomen, kan een opvoedcoach altijd nog helpen om de communicatie te verbeteren en een plan te maken dat voor jullie beiden werkt.

Wederzijds begrip

Verschillen in de opvoeding zijn heel normaal, maar met wederzijds begrip en duidelijke afspraken kunnen jullie een sterk team vormen. Focus op wat jullie verbindt: de liefde voor jullie kinderen. Houd in gedachten dat jullie allebei dezelfde einddoelen hebben: gelukkige, gezonde kinderen. Door dit gezamenlijke doel in gedachten te houden, kun je de emotionele lading van discussies verminderen. Want uiteindelijk hebben kinderen niet de perfecte ouders nodig, maar ouders die elkaar steunen en samenwerken. Succes hiermee en dat je er überhaupt mee bezig bent, is al te prijzen!

