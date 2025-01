Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geluidsnatuurkundige waarschuwt voor gevolgen overmatig gebruik noise cancelling

Noise cancelling: het kan heerlijk zijn om je even af te zonderen van de wereld. Maar is het wel goed voor je? Volgens Silvin Willemsen, geluidsnatuurkundige aan de TU/Eindhoven, kan overmatig gebruik van koptelefoons met noise canceling je overgevoelig maken voor geluid.

„Als je de koptelefoon afzet, dan klinkt alles ineens harder, omdat het brein zich heeft aangepast aan een stillere omgeving”, legt Willemsen uit in een video van de Universiteit van Nederland.

Passieve en actieve noise cancelling

Als we het over noise cancelling hebben, hebben we het natuurlijk over geluid. Maar wat is geluid precies? „Het zijn trillingen in de lucht die je niet kunt zien”, legt Willemsen uit. „De trillingen komen in de lucht, in je oor op je trommelvlies terecht, wat ervoor zorgt dat-ie weer gaat trillen en als laatste komen de trillingen dan terecht in je binnenoor. Daar wordt het omgezet in signalen die je hersenen begrijpen als geluid.”

Maar wat als je even helemaal klaar bent met al die externe geluiden? Dan biedt ruisonderdrukking een goede oplossing. Dit kan volgens Willemsen op twee manieren: passieve ruisonderdrukking en actieve ruisonderdrukking. Passieve ruisonderdrukking werkt door een fysieke barrière te creëren tussen de buitenwereld en je oren. Dit doe je door een koptelefoon op te zetten, oortjes in te doen of simpelweg je vingers in je oren te stoppen.

De andere manier is actieve noise cancelling. Dat zijn koptelefoons of oortjes met de ingebouwde functie van noise cancelling: „Als je die aanzet, wordt het buitengeluid elektronisch gecancelled. Zo’n koptelefoon heeft microfoontjes en die probeert continu hetzelfde geluid te creëren, maar dan tegenovergesteld.” Het cancellen van het geluid gebeurt dus in de lucht, tussen je koptelefoon en je trommelvlies. „En daarom hoor je in die koptelefoon dus niets meer.” Al is het nooit helemaal niets. „Je hoort altijd nog wel wat geluid van de buitenwereld.”

Overgevoelig voor geluid

Maar, zoals met veel dingen in de wereld, is ook het overmatig gebruik van noise cancelling niet per se goed voor je. „Je kunt hierdoor overgevoelig worden voor geluiden”, legt Willemsen uit.

„Dit komt omdat het brein werkt als een volumeknop, die zich aanpast aan de omgeving. Als iemand lange tijd noise cancelling gebruikt, betekent dat dat er minder geluidsprikkels binnenkomen, waardoor het brein de interne volumeknop hoger draait. Als je de koptelefoon dan afzet, klinkt alles ineens harder, omdat het brein zich heeft aangepast aan een stillere omgeving.”

Maar niet alles is slecht aan noise cancelling. Het kan, bij niet overmatig gebruik, ook voor positieve effecten zorgen. „Zoals een verbeterde concentratie of minder stress.”

