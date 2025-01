Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoeveel kost een kind? Dit wil je weten voordat je begint

Heb je een kinderwens? Dan is het handig om ook even naar je portemonnee te kijken. Een kind krijgen is een prachtige en grote stap in het leven, maar het heeft ook een flinke impact op je portemonnee. Hoeveel een kind precies kost, hangt af van je gezinssituatie en inkomen.

We zetten de cijfers voor je op een rij, zodat je precies weet waar je aan toe bent.

Hoeveel kost een kind?

Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) kost één kind in een tweeoudergezin gemiddeld 15 procent van het besteedbaar inkomen. Het besteedbaar inkomen zijn al je inkomsten bij elkaar opgeteld, inclusief salaris, kinderbijslag, kindgebonden budget, vakantiegeld en eventuele andere toeslagen.

Tweeoudergezinnen in Nederland hadden in 2022 gemiddeld 75.100 euro te besteden, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De kosten voor een kind komen dus uit op 938 euro per maand en 11.265 euro per jaar. Bij gezinnen met meer kinderen lopen de cijfers snel op: twee kinderen kosten samen 25 procent, drie kinderen 29 procent en vier kinderen 35 procent van het besteedbaar inkomen.

Voor een eenoudergezin liggen de nog percentages hoger: één kind kost gemiddeld 23 procent van het besteedbaar inkomen, twee kinderen 31 procent, drie kinderen 37 procent en vier kinderen 42 procent van het gemiddelde besteedbare inkomen van 36.600 euro.

Wat kost een baby?

Het eerste levensjaar van een baby brengt zowel eenmalige als maandelijkse kosten met zich mee. Volgens het Nibud bedragen de gemiddelde eenmalige uitgaven voor de babyuitzet, zoals een wieg, kinderwagen, autostoeltje, verzorgingsproducten en de babykamer, ongeveer 834 euro.

Daarnaast zijn er de maandelijkse kosten:

Luiers : in het eerste jaar gebruikt een baby gemiddeld 2500 luiers. Afhankelijk van het merk en type ben je hiervoor ongeveer 500 euro per jaar kwijt, wat neerkomt op zo’n 40 euro per maand.

: in het eerste jaar gebruikt een baby gemiddeld 2500 luiers. Afhankelijk van het merk en type ben je hiervoor ongeveer 500 euro per jaar kwijt, wat neerkomt op zo’n 40 euro per maand. Voeding : als je flesvoeding geeft, kost dit gemiddeld 50 tot 60 euro per maand, afhankelijk van het merk en de hoeveelheid die je baby nodig heeft.

: als je flesvoeding geeft, kost dit gemiddeld 50 tot 60 euro per maand, afhankelijk van het merk en de hoeveelheid die je baby nodig heeft. Kleding en overige benodigdheden : baby’s groeien snel, waardoor je regelmatig nieuwe kleding moet aanschaffen. De kosten hiervoor variëren, maar liggen gemiddeld tussen de 50 en 100 euro per maand.

: baby’s groeien snel, waardoor je regelmatig nieuwe kleding moet aanschaffen. De kosten hiervoor variëren, maar liggen gemiddeld tussen de 50 en 100 euro per maand. Kinderopvang: heb je kinderopvang nodig? Dan is dat vaak de grootste uitgave. Gemiddeld kunnen de netto kosten na toeslagen variëren van 500 tot 600 euro per maand.

Van baby tot puber

Hoewel kinderen gelukkig groot worden en uiteindelijk uit hun luiers groeien, blijven de kosten toch flink oplopen. Tot het achttiende levensjaar kom je in totaal uit op iets meer dan 200.000 euro per kind. En dat is exclusief extra kosten voor dingen als hobby’s, vakanties en gadgets. Als je alles bij elkaar optelt, kunnen twee kinderen je al gauw bijna 350.000 euro kosten. Heb je vier kinderen? Dan praat je over bijna een half miljoen euro. Een fors bedrag, maar gelukkig ben je dat niet in één keer kwijt.

