Zoveel kinderbijslag krijg je in 2025 (en op deze data)

Iedere ouder in Nederland, wat hun inkomen ook is, krijgt per kwartaal, per kind een bedrag gestort. Dit is de kinderbijslag en is bedoeld om dingen voor je kind te kopen. Denk aan luiers of melk voor baby’s, kleding of schoolspullen voor oudere kinderen en bijvoorbeeld een fiets of laptop voor tieners. Dit is het bedrag dat je in 2025 krijgt en op welke data.

Handig om te weten: mocht je binnenkort een kind krijgen – of net bevallen zijn, bijvoorbeeld – dan krijg je niet direct de kinderbijslag gestort. De kinderbijslag begint namelijk in het kwartaal ná het kwartaal waarin je kind geboren is. Is je kind in april geboren, in het tweede kwartaal dus, dan betaalt de Sociale Verzekeringsbank (SVb) eind oktober uit. Het derde kwartaal is dan namelijk voorbij. De enige uitzondering is als je kind op de eerste dag van een kwartaal geboren is (1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober).

Mocht je nog een opvoedtip nodig hebben: een opvoedkundige benadrukt dat ouders emotionele intelligentie over het hoofd zien. Zo breng je kinderen dat bij.

Zoveel kinderbijslag in 2025

Hoeveel kinderbijslag je krijgt, gaat elk jaar iets omhoog. In onderstaande tabel zie je per leeftijdscategorie hoeveel je krijgt. Het bedrag gaat omhoog als je kind 6 en als hij/zij 12 wordt. Is je kind 18 en dus eigenlijk geen kind meer, stopt de kinderbijslag. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als je kind veel zorg nodig heeft, kun je aanspraak maken op twee keer het bedrag.

Leeftijd van het kind Bedrag 0 t/m 5 jaar 286,45 euro (281,69 euro in 2024) 6 t/m 11 jaar 347,83 euro (342,05 euro in 2024) 12 t/m 17 jaar 409,21 euro (402,41 euro in 2024) Bron: Sociale Verzekeringsbank

Data uitbetaling kinderbijslag

De Sociale Verzekeringsbank betaalt de kinderbijslag uit nadat een kwartaal is afgelopen. Na kwartaal 1 (januari, februari, maart) kun je de kinderbijslag dus begin april verwachten. Dat gebeurt vaak in de eerste week. Verder gaat het om de eerste week van januari, juli en oktober. De betaling in januari is dus voor het vierde kwartaal van het jaar ervoor.

