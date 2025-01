Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heftige mishandeling in Eindhoven gefilmd, politie deelt beelden in zoektocht naar dader

In Opsporing Verzocht zijn door de politie heftige beelden getoond van een mishandeling in Eindhoven, in een poging de drie daders op te sporen. Op de beelden is te zien hoe een man na het stappen terugloopt naar zijn hotel, maar dat hij gevolgd wordt door drie daders. Net voor de deur van zijn hotel wordt de man mishandeld en overvallen.

De mishandeling vond plaats in de nacht van 9 op 10 maart 2024. Als je tips hebt over de daders, kun je contact opnemen met de politie via 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Beelden: Opsporing Verzocht / Politie Oost-Brabant

