Maatschappelijke problemen wegen zwaarder bij beslissing over kinderwens: ‘We leven van crisis naar crisis’

‘En? Wanneer ga jij eraan beginnen?’ Het is een vraag die menig kinderloos mens weleens kreeg. Maar tegenwoordig kiezen sommigen er bewust voor om nog niet of überhaupt geen kinderen te krijgen. En daar spelen tegenwoordig de huidige stand van zaken in de wereld en maatschappelijke problemen ook een rol in.

Mama of papa zijn, staat nogal hoog op de 'geluksladder'.

Bewust geen kinderen

Maar sommigen kiezen er tegenwoordig heel bewust voor om geen kinderen te krijgen. EenVandaag en LINDA ondervroegen ruim 4100 mensen onder de 45 jaar. Van deze groep kiezen 1263 mensen ervoor om bewust kinderloos te zijn.

De meest genoemde redenen om bewust geen kinderen te willen, is dat ondervraagden hun vrijheid niet willen opgeven of niks met kinderen hebben. Maar kennelijk is ook de huidige wereldproblematiek daar een veelgenoemde reden voor.

Wereldproblematiek: crisissen, oorlog en klimaat

„Ik gun het een kind niet om in deze wereld op te groeien”, klinkt een van de reacties. Het zou ‘zielig’ zijn om een kind in deze tijd groot te brengen. „We leven van crisis naar crisis, overal is er oorlog. De dreiging van oorlog in Nederland is hoog, het klimaat gaat naar de knoppen. Als we zo doorgaan, is er geen wereld meer voor mijn kinderen (die ik niet wil)”, aldus een van de ondervraagden.

Daarnaast wordt ook genoemd dat het krijgen van een kind een egoïstische keuze zou zijn, omdat er al zoveel mensen op de wereld zijn. Want ook het klimaat weegt bij 1 op de 5 mensen mee. Daarover zegt een deelnemer: „Het laatste wat onze planeet nodig heeft, is meer mensen. Als we met z’n allen zorgen dat de wereldbevolking omlaag gaat, heb je geen enkel klimaatdoel meer nodig.”

Kinderwens parkeren om eigen leven op orde te krijgen

Niet alleen de wereldproblematiek, maar ook nationale problemen worden genoemd als redenen om geen kinderen te willen. Woningnood, verharding in de maatschappij, drugscriminaliteit en mentale problemen bij de jeugd. 1 op de 3 ziet ook hier in Nederland genoeg problemen om geen kind te willen krijgen.

Sommige deelnemers leggen ook uit dat zij zelf moeite hebben om een leven op de bouwen. Voor toekomstige generaties zou dat volgens hen nog lastiger kunnen worden. De meerderheid van de mannen (67 procent) die wel vader zouden willen worden, vertelt dat hun kinderwens op een laag pitje staat. Dit omdat ze geen geschikte woning hebben. Ook hun financiële situatie en ‘carrière maken’, zorgen ervoor dat de kinderwens wordt geparkeerd.

‘Komen er nog kinderen?’

Bij vrouwen met een kinderwens wegen die redenen minder zwaar. 44 procent van deze vrouwen vertelt dat ‘carrière maken’ er bij hen voor zorgt dat ze later kinderen krijgen.

Ondanks alle bovengenoemde argumenten, blijkt dat het krijgen van kinderen nog steeds de norm is voor een grote groep (49 procent). Vooral vrouwen ervaren dat. Aan ongeveer de helft van de vrouwen (53 procent) vraagt men regelmatig of er nog kinderen komen. Onder de mannen gaat het om 16 procent die die vraag krijgt.

Pijnlijke vragen

Deze ‘En? Wanneer ga jij aan kinderen beginnen?’-vraag is voor een hoop deelnemers ‘irritant’, ‘brutaal’ of ‘pijnlijk’. „Ik krijg al zeker sinds mijn 20ste deze vraag van mijn schoonfamilie. Ik word er boos en verdrietig van”, aldus een deelnemer die geen kinderen wil.

Vooral voor mensen die ongewenst kinderloos zijn, kunnen dit soort vragen pijnlijk zijn. „Het doet mij pijn. Alsof het abnormaal is om geen kinderen te hebben”, vertelt iemand die wel graag kinderen had gewild.

Verwachtingen en norm

En dan klinken daar nog regelmatig reacties als ‘het gevoel komt nog wel’, ‘het is een fase’ of ‘denk er nog maar eens goed over na’, als je uitspreekt dat je twijfelt over het ouderschap of geen kinderen wil.

Een meerderheid (66 procent) van de vrouwen zonder kinderen heeft het gevoel dat er van ze wordt verwacht dat ze een kind krijgen, of ze het nou willen of niet. Bij mannen is dat een derde (33 procent).

