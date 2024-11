Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In tijden van woningnood kraken weer legaliseren? ‘Druk uitoefenen op pandjesbazen’

Het is je vast niet ontgaan dat we kampen met een woningcrisis. Hoge huur- en koopprijzen en een schaars aanbod op de woningmarkt, maken het voor de woningzoekende in deze tijd niet makkelijk. Daardoor lijkt ook het draagvlak voor kraken weer te groeien.

Het is een zooitje op de woningmarkt. Het aantal huurwoningen in de particuliere sector is schaars en de huurprijzen blijven voor een hoop mensen veel te hoog. Daarnaast zijn de wachtlijsten voor sociale huur lang, kost een koophuis tegenwoordig ook een flinke duit en krijgt écht niet zomaar iedereen een hypotheek.

Onderzoek naar draagvlak

In Nederland is kraken verboden volgens de wet. Maar door de hele toestand omtrent de woningcrisis groeit het draagvlak voor krakers, blijkt uit onderzoek van EenVandaag.

Naast dat een hoop mensen geen huis kunnen vinden, staan er ook een boel panden leeg. Kraken zou druk kunnen uitoefenen op pandjesbazen en hun leegstaande panden. „Door dit weer legaal te maken, zouden pandeigenaren gepusht worden om hun objecten minder lang leeg te laten staan. Ik ben niet voor kraken, maar nood breekt wet”, zegt een van de 24.000 panelleden van EenVandaag.

‘Leegstand in tijden van woningnood’

Krakerstaferelen zoals we kennen uit de jaren 80 hoeven volgens de panelleden niet. Zij pleiten voor een aantal voorwaarden, waaronder de omgang met het pand. Daarnaast is er meer animo voor het kraken van kantoorpanden in plaats van woningen.

Het draagvlak groeit als panden langer dan een jaar leegstaan. Bijna 45 procent van de deelnemers vindt intrede doen in een pand dan geoorloofd. „Leegstand is schandalig in deze tijden van woningnood. Zorg dat alle bestaande ruimte bewoond wordt of legaliseer kraken.”

Tegenstanders van kraken

Nog steeds vindt iets meer dan de helft (54 procent) het goed dat kraken illegaal is. „Krakers slopen meer in een leegstaand pand dan dat ze erin gaan wonen. Daardoor wordt de eigenaar onnodig op kosten gejaagd”, vertelt een deelnemende tegenstander. Ook klinkt als kritiek dat krakers voordringen op de woningzoekenden die netjes op hun beurt wachten.

61 procent gelooft niet dat kraken voor oplossingen kan zorgen in tijden van een woningcrisis. „Mensen die meerdere woningen hebben zijn vaak het probleem, zij vragen te hoge huren waardoor de gewone burger geen huis kan huren of kopen.”

Vooral rechtse kiezers zien geen heil in het legaliseren. Zo klinkt bijvoorbeeld onder de PVV-stemmer vaker dat de asielcrisis de oorzaak is voor de woningcrisis.

Woonrecht

Meer aan de linkerkant wordt kraken juist wél geopperd. Als argument wordt woonrecht genoemd. „Het is een groot schandaal dat het recht op een dak boven je hoofd ondergeschikt is aan het belang van grootverdieners”, aldus een Partij voor de Dieren-stemmer.

Bijna 1 op de 3 deelnemers denkt dat kraken zou kunnen helpen bij de woningcrisis. Maar ook antikraak wonen wordt genoemd als oplossing voor de woningnood.

‘Leegstand krankzinnig’

En ook oud-krakers deelden hun visie. „Ik heb zelf gekraakt en gekraakt gewoond in de jaren 80. Het is krankzinnig dat er panden leegstaan en verkommeren terwijl er zoveel woningnood is. Veel oude kraakpanden uit die tijd zijn nu gelegaliseerd en zijn niet in waarde gedaald, dankzij de krakers”, zegt de deelnemer.

