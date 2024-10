Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Keerzijde aan het eerste of enige kind zijn? Die is er, stelt onderzoek

De volgorde van geboorte kan een groot effect hebben op hoe iemand opgroeit binnen de familie. Zo veronderstellen mensen vaak dat het jongste kind wordt ‘vertroeteld’. Of dat de eerstgeborene de baas speelt. Echter, een onderzoek toont aan dat hier ook een keerzijde aan zit.

Een nieuw onderzoek heeft een manier geïdentificeerd waarop eerstgeboren en enige kinderen kunnen worden beïnvloed door hun geboortevolgorde.

Onderzoek naar eerste en enige kinderen

Een team van Epic Research analyseerde de medische dossiers van meer dan 180 duizend kinderen en ontdekte daarbij dat eerstgeboren kinderen met broers of zussen maar liefst 48 procent meer kans hebben op een angststoornis en 35 procent meer kans op depressie op de leeftijd van 8 jaar. In contrast hiermee hebben kinderen die als tweede of later in hun familie worden geboren, „aanzienlijk minder kans” op deze problemen.

Deze bevinding gold ook voor enig kinderen, die respectievelijk 42 procent meer kans hadden op angststoornissen en 38 procent meer kans op depressie op 8-jarige leeftijd in vergelijking met kinderen die als tweede of later waren geboren.

Geboortevolgorde

Hoewel het onderzoek niet onderzoekt wáárom eerstgeborenen en enige kinderen meer kans hebben op deze diagnoses, identificeert het wel de geboortevolgorde als een potentiële risicomerker voor angst en depressie. „De bevinding draagt bij aan ons begrip van de risicofactoren van kinderen”, vertelde Caleb Cox, hoofdonderzoeker en datawetenschapper bij Epic Research, aan HuffPost.

„Angst en depressie hebben niet één oorzaak, dus begrijpen welke factoren waarschijnlijk van invloed zijn op een kind kan zowel ouders als clinici helpen om ervoor te zorgen dat ze het kind helpen met zijn of haar specifieke behoeften”, vervolgde Cox.

Verschil in ervaringen

Hij merkte op dat ook genoeg tweede- of later geboren kinderen worstelen met angst en depressie. „Dus ouders moeten ervoor zorgen dat hun kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Dat is ongeacht hun geboortevolgorde.”

Een mogelijke verklaring ligt in het verschil in ervaringen. „Oudste en enige kinderen krijgen de eerste opvoedingspoging van hun ouders. Die kan aanzienlijk verschillen van hoe ouders hun volgende kinderen opvoeden,” legt biologisch antropoloog Molly Fox nog uit aan HuffPost.

