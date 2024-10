Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Kaasoplichters’ stelen tonnen aan ambachtelijke kaas in Verenigd Koninkrijk: ‘Schending van respect’

Kaas is een geliefd product voor velen. Maar zo geliefd om er 950 stuks van te stelen? Het gebeurde onlangs in het Verenigd Koninkrijk waarbij een oplichter ervandoor ging met een flinke hoeveelheid aan ambachtelijke cheddar.

Een ambachtelijke kaasleverancier heeft een behoorlijke klap gekregen van fraudeurs die voor omgerekend 360 duizend euro aan bekroonde kaas hebben gestolen in een „geraffineerde zwendel”, meldt The Guardian.

Ambachtelijke cheddar kaas

Neal’s Yard Dairy, een distributeur en detailhandelaar van Britse ambachtelijke kaas, leverde 22 ton cheddar nadat het was benaderd door een persoon die zich voordeed als groothandelaar voor een groot Frans distributiebedrijf.

De 950 gestolen kazen waren Hafod Welsh biologische cheddar, Westcombe cheddar en Pitchfork cheddar. Die kazen hebben een aantal prijzen gewonnen en behoren tot „de meest gewilde ambachtelijke kazen in het Verenigd Koninkrijk.” Zo worden de drie kazen verkocht voor tussen zo’n 8,50 euro en 15,50 euro voor een klein stuk. Hun hoge geldwaarde zou ze tot „een bijzonder doelwit” hebben gemaakt.

🧀 Bekende tv-kok Jamie Oliver roept op om alert te zijn De bekende Britse tv-kok Jamie Oliver roept op om de politie te helpen bij het opsporen van de bedriegers. Oliver omschreef de diefstal als een „brutale roof van schokkende proporties.” Hij vraagt zijn volgers via Instagram Stories alert te zijn als ze iets horen over „vrachtwagenladingen zeer chique kaas” die „goedkoop” worden aangeboden.

‘Schending van goed vertrouwen en respect’

Zo zegt de boerderij waar de Hafod Welsh cheddar wordt gemaakt over de oplichting: „Het klinkt misschien naïef om het slachtoffer te worden van oplichterij, maar de waarheid is dat de ambachtelijke kaaswereld een plek is waar vertrouwen diep verankerd is in alle transacties. Het is een wereld waar je woord je belofte is.”

Bovendien vertelt de kaasproducent dat de oplichting een „schending van het goed vertrouwen en respect” is.

Ondanks de aanzienlijke financiële schade als gevolg van de diefstal, zegt Neal’s Yard Dairy dat het zijn belofte aan de kaasproducenten is nagekomen door de drie ambachtelijke kaasmakers volledig te betalen. Mensen prijzen de kaasdistributeur voor het betalen van de producenten, „zelfs in de donkerste tijden”.

Reacties