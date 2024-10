Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mama gaat op date: ‘Mijn ex zat in hetzelfde restaurant’

In ‘Mama gaat op date’ vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen. Deze week het verhaal van Melissa (43), die haar ex tegen het lijf liep tijdens haar date.

„Mijn ex Jens en ik hebben een prima band. Het co-ouderschap voor onze vijfjarige zoon verloopt vlekkeloos en we komen zelfs nog weleens bij elkaar op de koffie. Onze breuk was dan ook geen vechtscheiding. We kwamen er in de loop der jaren alleen achter dat we meer een broer-zusrelatie hadden en gunden elkaar het échte liefdesgeluk. Mooi natuurlijk, maar ondanks dat sta ik niet te springen om Jens’ datingverhalen aan te horen. Evenmin om mijn afspraakjes met hem te delen. Dat hadden we dan ook besproken met z’n tweeën: mooi om verder te gaan, maar we hoeven het niet van elkaar te weten tot het serieus wordt en onze zoon er misschien mee te maken gaat krijgen.

Ik zakte dan ook door de grond toen ik Jens en zijn broer tijdens mijn afspraakje – nota bene met een twijfelachtige Tinder-date die ik achteraf helemaal geen kans had moeten geven – zag zitten in hetzelfde restaurant.

‘Jij ook hier?’

Het liefst had ik rechtsomkeert willen maken, maar het tafeltje van Jens stond niet ver van de deuropening, dus hij had me al gauw gespot. ‘Ha Melissa, jij ook hier?’, knipoogde hij, terwijl hij een blik wierp op mijn date. Ik lachte als een boer met kiespijn, gaf hem een ongemakkelijke knuffel en was blij dat de ober ons richting een tafel begeleidde die ver van de ingang stond.

De date zelf was geen succes. We matchten op geen enkel vlak en hoewel ik eerlijk was over Jens, vond mijn date de knuffel die ik hem gaf veel te intiem. ‘Ik vind het niet kunnen dat je nog op die manier met je ex omgaat’, zei hij. Mocht hij vinden, maar ik was er al gauw klaar mee; ik maakte me meer druk over hoe Jens het vond dat we elkaar tegenkwamen. Niet alleen omdat ik met een andere man was, ook omdat het ‘mijn’ week was met onze zoon en ik hem die avond bij mijn ouders had laten logeren. De volgende dag belde ik hem gespannen op.

Schuldgevoel

‘Ha Jens, dat was wat ongemakkelijk, niet?’, opende ik het gesprek. Jens begon te schaterlachen. ‘Ik zag meteen al dat die vent niets voor jou was! Heb je verder wel een leuke avond gehad?’, vroeg hij. Ik vertelde hem over mijn datingfiasco en dat ik me schuldig voelde over het feit dat ik ons kind hiervoor een nachtje ter logeren bracht. Jens stelde me gerust en zei dat hij begreep dat ik in het weekend ook weleens snak naar een vrij momentje zonder kind. Hij grapte: ‘Maar Mel, dan breng je hem bij je volgende date toch gewoon naar mij?'”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

