Als ouder veel op telefoon bezig? Dit kunnen de gevolgen zijn voor kinderen

Ouders die in het bijzijn van hun kinderen veel op hun telefoon zitten en naar schermen kijken: wat kunnen de gevolgen daarvan zijn op kinderen? Een nieuw onderzoek schijnt licht op een gebied waar belemmering kan optreden.

Naar een scherm staren in plaats van in gesprek gaan met je kind is niet zonder déze gevolgen, hebben onderzoekers geconcludeerd.

Ouders die veel scherm-staren

Het belemmert namelijk de taalontwikkeling van kinderen, zo blijkt uit het onderzoek dat werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Developmental Psychology. Ouders die meer gebruik maakten van schermen hadden kinderen die meer gebruik maakten van schermen – en die kinderen hadden een lagere aanleg voor grammatica en woordenschat, zo blijkt uit het onderzoek onder ouders van 421 Estse kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar.

Bovendien blijkt uit het onderzoek dat wanneer kinderen samen met hun ouders naar een scherm keken, dit hun taalvaardigheid ook niet ten goede kwam. Deze bevinding ondersteunt ander onderzoek dat suggereert dat jongere kinderen niet goed leren van schermen, meldt CNN. Peuters in de leeftijd van 24 tot 30 maanden leerden bijvoorbeeld nieuwe werkwoorden wanneer ze deze leerden via een live interactie of zelfs videochat, maar niet door naar een video te kijken.

Taalvaardigheden

„Onze studie verschuift de focus van alleen de schermtijd van kinderen naar de rol van schermgewoonten binnen het gezin door aan te tonen dat het schermgebruik van ouders de taalvaardigheden van kinderen beïnvloedt”, zegt dr. Tiia Tulviste, de hoofdauteur van de studie. „Het benadrukt de noodzaak van een gezinsgerichte aanpak bij het managen van schermtijd.”

„Sommige gezinnen spenderen veel tijd aan hun telefoon omdat het makkelijk is om te doen met vrije tijd”, aldus dr. Jenny Radesky, co-medisch directeur van het American Academy of Pediatrics Center of Excellence on Social Media and Youth Mental Health. „Onderzoeken uit het verleden suggereren bovendien dat schermen vaak gebruikt worden als vermijdingsmechanisme bij moeilijke situaties.”

Telefoongebruik

Het onderzoek suggereert dat ouders moeten proberen niet te veel tijd aan apparaten te besteden wanneer ze bij hun kinderen zijn. „Probeer momenten uit te trekken waarin je telefoon echt uit het zicht en uit je gedachten is”, beveelt therapeut Lauren Tetenbaum aan. „Het helpt om goede gewoontes voor te stellen aan je kinderen en biedt ouders ook gemoedsrust.”

