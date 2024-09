Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bijna de helft van de Nederlanders heeft angst- en depressiegevoelens, hoe komt dat?

Bijna de helft van de bevolking vanaf 12 jaar, namelijk 42 procent, heeft vorig jaar angst- of depressiegevoelens gehad. Wat zijn daar mogelijke verklaringen voor?

Dit melden het Centraal Bureau voor Statistiek en het Trimbos-instituut op basis van nieuwe cijfers uit de Gezondheidsenquête.

Vooral jongvolwassenen hebben last van angst- en depressiegevoelens

„Dat is een daling ten opzichte van 2022, maar nog altijd hoger dan in de jaren voor corona”, zegt het CBS. In 2021 en 2022 lag het aantal mensen met dergelijke klachten op 44 procent. De verslechtering van de psychische gezondheid hing in die jaren samen waarschijnlijk samen met de coronamaatregelen.

De groep 18- tot 25-jarigen had het vaakst angst- en depressiegevoelens (53 procent). Onder senioren is er al sinds 2014 amper verschil, de stijgingen van genoemde gevoelens doen zich met name voor in de groep van 18 tot 40.

Bij vrouwen kwamen angst- en depressiegevoelens ook vorig jaar weer meer voor (48 procent) dan onder mannen (37 procent). Onder vrouwen van 18 tot 25 jaar had 66 procent zulke klachten. In de oudere leeftijdsgroepen komt het ook meer voor bij vrouwen dan bij mannen, maar de verschillen zijn minder groot dan onder jongeren.

Mogelijke verklaringen

Hoe komt het dat angst- en depressiegevoelens vooral jonge mensen treffen? „Deze generatie heeft in coronatijd sociaal erg onder druk gestaan”, zegt Manon Hillegers tegen RTL Nieuws. Ze is hoogleraar en afdelingshoofd kinder- en jeugdpsychiatrie in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. „Door schoolsluitingen tijdens de lockdown was er bijvoorbeeld minder sociale interactie. Daar hebben met name meisjes meer last van.”

Er wordt tegenwoordig meer gesproken over gevoel en dat is volgens Hillegers goed, al vindt ze dat er ook nadelen aan kleven. „Er ontstaan veel hulpvragen en dus lange GGZ-wachtlijsten voor jonge mensen met milde klachten. Die kunnen misschien wel korter als er meer aandacht is voor preventie en lichtere vormen van hulp.”

‘Druk schoolwerk verdrievoudigd’

Hoogleraar Jongerenwelzijn aan de Universiteit Utrecht Gonneke Stevens, zegt tegen de site dat stress om te presteren een belangrijke factor voor angst- en paniekaanvallen zijn. „Vergeleken met 2001 is de druk door schoolwerk die jongeren ervaren verdrievoudigd. Dat hangt sterk samen met mentale problemen. Ook studenten op het hbo en wo ervaren veel druk om te presteren.” Eerder zette Metro 13 symptomen op een rij waaraan je kunt herkennen je dat je veel stress hebt.

Volgens Stevens is een potentiële verklaring voor het hoog aantal vrouwen met angst- en depressiegevoelens, dat meisjes zich minder vaak gesteund voelen door hun vrienden, klasgenoten en ouders.

