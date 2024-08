Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit vergroot de kans om gepest te worden op school, blijkt uit onderzoek

Pestgedrag op school kan grote impact hebben op kinderen. Daarom keken onderzoekers wat voor factoren invloed hebben op pesten en welke pestgedrag juist ontmoedigen. En kennelijk hebben kinderen in sommige situaties meer kans om gepest te worden.

Onderzoek naar pestgedrag

Maar helaas worden sommige kinderen op school nog steeds gepest. In Nieuw-Zeeland reden tot onderzoek naar pestgedrag. Die studie verscheen in het wetenschappelijke Kōtuitui: New Zealand Journal of Social Sciences Online.

De onderzoekers ondervroegen meer dan 4000 15-jarigen en stelden hen zeven vragen. Uit die vragen konden de onderzoekers opmaken in welke mate scholieren zich onderdeel van een groep voelden. Ook bekeken de wetenschappers de ouderlijke steun.

Deze kinderen worden minder vaak gepest

Onderzoeker Aaron Drummond vertelt over de studie tegen Scientias. Kinderen die hoog scoorden op saamhorigheidsgevoel en ouderlijke steun, hadden minder vaak het gevoel dat ze gepest werden. Oftewel, kinderen die makkelijk vrienden of school maken en thuis gesteund worden, worden minder vaak gepest.

De onderzoekers maakten ook onderscheid tussen direct en indirect pesten. Direct pesten verwijst naar diefstal of fysiek geweld, indirect pesten wordt meer gelinkt aan buitensluiten of gemeen praten. Zo worden jongens vaker direct gepest dan meisjes. „En zowel jongens als meisjes waren gelijkelijk kwetsbaar voor indirect pesten”, zegt Drummond.

Ook sfeer klas en school bepalend bij pesten

Maar ook de sfeer in de klas is kennelijk van invloed op het pestgedrag. De onderzoekers vroegen namelijk naar de dicipline en orde in de klas, hoe rustig en gesetteld de kinderen zich voelden en in hoeverre de leerkracht overwicht had. Hoe minder rust in de klas, hoe minder er naar de leerkracht geluisterd werd en hoe meer leerlingen pestgedrag ervoeren.

Ook als scholen een competitief klimaat hebben, wordt er meer pestgedrag gesignaleerd. Als leraren samenwerking aanmoedigen, vond er minder pestgedrag plaats. Doen leraren het tegenovergestelde en moedigen zij competitie en concurrentie aan? Dan nam het pesten toe.

Kanttekeningen

Zoals ieder onderzoek, kent ook deze studie kanttekeningen. Drummon benadrukt dat pesten een cultureel verbonden fenomeen is. Volgens hem is daarom uitgebreider onderzoek nodig naar relevante factoren voor pesten op verschillende scholen en regio’s. Om zo de lokale oorzaken te achterhalen en de effectiviteit daarvan te evalueren. „Alleen dan kunnen we echt een verschil maken in de levens van jongeren en hun welzijn verbeteren”, concludeert Drummond.

