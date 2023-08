Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Mijn zoon (9) wordt gepest, laat ik hem van school wisselen?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Mascha: „Mijn zoon (9) wordt gepest, laat ik hem van school wisselen?”

Hoe weet je dat? Lisa schiet te hulp.

„Hi Lisa,

Mijn zoon van 9 jaar is het afgelopen schooljaar erg gepest. Zijn beste vriend verhuisde het jaar daarvoor, waardoor hij eigenlijk geen vrienden overhield. Hij vond geen aansluiting bij andere kinderen en werd daardoor als snel het pispaaltje. Het pesten is niet fysiek, maar ze sluiten hem buiten en maken ‘grapjes’ over zijn kleding of haar. Mijn zoon ging daarom steeds minder graag naar school en had steeds vaker buikpijn. Nu is de zomervakantie net begonnen en zie ik hem opbloeien. Daardoor vraag ik me af of het niet beter is om hem van school te laten wisselen, zodat hij op een nieuwe start kan maken. Wat adviseer jij?

– Groetjes,

Mascha”

Het antwoord

„Hai Mascha,

Ik begrijp dat je je zorgen maakt over je zoon die gepest wordt op school. Het is een situatie die je hart breekt en waarin je je heel machteloos kunt voelen. Ik weet niet in hoeverre je al in gesprek bent gegaan met de leerkracht en school. Van school wisselen is een grote stap en het kan dus verstandig zijn om eerst te kijken of je de situatie op zijn huidige school kunt oplossen. Neem contact op met de school en informeer hen over de situatie. Scholen hebben een anti-pestbeleid en kunnen actie ondernemen om het probleem aan te pakken.

Blijf vervolgens de situatie goed in de gaten houden. Als het pesten aanhoudt en de school lijkt niet doortastend genoeg, dan kun je ervoor kiezen om naar andere scholen te kijken. Is jouw vertrouwen in de school nu al zo beschadigd dat je geen energie meer wilt steken in het oplossen van de situatie? Dan kan je samen met je zoon de beslissing nemen om van school te wisselen.

Wees je er wel van bewust dat bij een overstap naar een nieuwe school het risico bestaat dat je zoon ook daar geconfronteerd wordt met pesters en mogelijk nog steeds moeite heeft om aansluiting te vinden. Om deze reden is het verstandig om grondig onderzoek te doen voordat je deze beslissing neemt. Praat met de directeur en leerkrachten van de nieuwe school, informeer naar hun ervaringen met pesters en de sfeer op school. Maak ook een praatje met andere ouders en laat je zoon een paar keer meedraaien in de nieuwe klas om een eigen oordeel te vormen.

Als je merkt dat je zoon erg veel last heeft van de gevolgen van het pesten, dan kun je ook professionele hulp voor hem zoeken. Dat kan je zoon helpen bij het opbouwen van veerkracht en zelfvertrouwen. Maar het allerbelangrijkste is dat jij je zoon liefdevol blijft ondersteunen, want jouw steun maakt een wereld van verschil.

In dit artikel lees je meer tips over het doen van onderzoek naar een nieuwe school.

Succes!”

