X creatief met gemiste strafschop Brian Brobbey na krankzinnige penaltyreeks Ajax

Fans van Ajax hebben gisteravond waarschijnlijk flink zitten zweten, door een zelden vertoonde strafschoppeserie. Dat was onder meer ‘te danken’ aan spits Brian Brobbey. Hij miste zelfs twee maal, waarbij één bal bij wijze van spreken in de tweede ring van de Johan Cruijff ArenA terechtkwam. Op X weet men daar op een creatieve manier wel raad mee.

Ajax speelde gisteravond een voorronde in de Europa League tegen Panathinaikos. De Amsterdammers wonnen vorige week met 0-1, de Grieken presteerden hetzelfde in de ArenA. Dat betekende verlengen (geen goals) en penalty’s. Het werd een krankzinnige reeks van 34 strafschoppen, beide ploegen mochten 17 keer ‘aanleggen’. Panathinaikos miste vijf keer, Ajax vier. Verdediger Anton Gaaei schoot rond 23.30 uur uiteindelijk de winnende binnen.



Remko Pasveer held van Ajax

Ajax-doelman Remko Pasveer, die in november 41 jaar wordt, werd de gevierde man van de Amsterdammers. Hij stopte liefst vijf penalty’s, maar zijn teamgenoten ‘vergaten’ dat telkens te verzilveren. Op de Deen Gaaei na dan. Behalve Brian Brobbey misten ook Traoré en Baas op beslissende momenten. Pasveer benutte zelf ook nog een ‘pingel’.

Ajax-trainer Francensco Farioli, die tijdens de penalty’s vol ongeloof toekeek, vindt dat er voor Remko Pasveer wel een foto in het stadion mag worden opgehangen (er hangen er al velen van helden uit het verleden). Gekkenwerk, noemde de Italiaan het ellenlange slotstuk: „Remko vroeg waarom er nooit een foto hangt van een keeper die geen doelpunt heeft tegen gekregen. Ik vertelde hem dat hij misschien een nog betere prestatie moest leveren. Wat mij betreft, hangt er snel een foto van hem.”



Brian Brobbey de schlemiel

Remko Pasveer de held dus en Brian Brobbey met twee gemiste strafschoppen, die beslissend hadden kunnen zijn, de schlemiel. Hij werd na de wedstrijd als steun in de rug door de supporters nog wel toegezongen. Zijn eerste werd vakkundig gestopt door de keeper van Panathinaikos, de tweede vloog huizenhoog over het doel (maar dan eigenlijk nog hoger). Ajax-fans hadden een déja-vu. Dit ‘lukte’ Brobbey namelijk ook al in 2021, toen uit bij Almere City. Dat stadion is echter veel kleiner dan de ArenA, dus die bal vloog letterlijk het stadion uit.

‘Twitteraars’ gingen na de bizarre vertoning nog niet slapen, maar nog even los op X. Waar dit sociale platform de laatste tijd allesbehalve sociaal is, laat X zich met Brian Brobbey weer eens van z’n goede kant zien. Veel bedenksels zijn grappig en creatief.



Fuck it, Brian Brobbey career highlights 🔥 pic.twitter.com/kQfehIziua — Ryan (@GoatSinisterra) August 15, 2024



Funniest penalty ever. I was dying pic.twitter.com/FIgITShlqg — the infamous (@v3leedsinfidel) August 15, 2024



guus til & brian brobbey 🤝🏼 penalties missen pic.twitter.com/kPHY5IVUSz — B (@ig0rpaixa0) August 15, 2024



Het duurde even, maar de penalty van Brobbey is geland achter Mount Sakurajima, Japan📍🇯🇵 pic.twitter.com/jP3Ct7UfNh — J. 🏟️ (@0pdonderen) August 15, 2024



Ook lullig dat je feestend die Arena uit loopt en dat bij je auto blijkt dat Brobbey je voorruit kapot heeft geschoten #ajapan — Ferry de Bont (@Hoekie_B) August 15, 2024

Ajax verzekerd van Europees voetbal

De komende twee donderdagen speelt Ajax tegen Jagiellonia Bialystok, dat voor het eerst kampioen van Polen werd. Brian Brobbey kan dan zijn revanche nemen. De winnaar van het tweeluik komt uit in de poulefase van de Europa League, de verliezer moet het een niveau lager doen (Conference League).

Reacties