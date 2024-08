Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlandse gevangenissen zitten vol, maar John van den Heuvel ziet andere mogelijkheden: ‘Basiskamp met hek eromheen’

De gevangenissen in Nederland hebben niet meer voor iedere gedetineerde plek, waardoor veroordeelden nog steeds buiten rond lopen. Een kwalijke zaak volgens de PVV en staatssecretaris Ingrid Coenradie oppert nu om Nederlandse delinquenten naar het buitenland te verhuizen. Maar misdaadverslaggever John van den Heuvel vindt dat wel een behoorlijk ambitieus plan.

De PVV roept als partij al jarenlang dat zij pleit voor een hardere zero tolerence-aanpak van politie en justitie. Maar de gevangenissen in Nederland hebben niet genoeg personeel om iedere veroordeelde te kunnen plaatsen. Daardoor lopen nu een paar duizend mensen rond met een veroordeling, bijvoorbeeld voor huiselijk geweld of een zedendelict, die eigenlijk in de cel horen te zitten. Eerder vertelde Aarti (41), die jarenlang seksueel misbruikt werd door meerdere familieleden, aan Metro over de impact daarvan.

Haken en ogen aan gevangenis-plan PVV

Ingrid Coenradie (PVV) is staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en spreekt uit dat gevangenen in dat soort gevallen moeten verhuizen naar andere landen. Maar aan dat plan zitten nog behoorlijk wat haken en ogen.

Het gevangeniswezen verschilt nogal per land en in sommige bajesen zijn de omstandigheden veel slechter. En kun je een gedetineerde dwingen om naar een gevangenis in een ander land te verhuizen?

John van den Heuvel ziet geen heil in veroordeelden verhuizen

Misdaadverslaggever John van den Heuvel reageert bij RTL Boulevard op dit plan. „Dat klinkt heel mooi voor de bühne, maar dat is volgens mij volstrekt kansloos. België heeft een enorm cellentekort, dus daar zullen gedetineerden niet naartoe gaan. Duitsland is een lastiger verhaal, Engeland is geen EU-land.”

Van den Heuvel denkt dat andere landen best op dit aanbod in zouden gaan als er vanuit Nederland betaald wordt. „Waarom kunnen we geen oplossing in Nederland genereren? De grootste groep, waar het hier omgaat, zijn mensen die een paar weken, of maximaal een jaar, een gevangenisstraf uit moeten zitten. Dat is de grootste probleemgroep op dit moment.”

Basiskamp met hek eromheen

De misdaadverslaggever begrijpt niet waarom daarvoor niet een eenvoudige detentie-mogelijkheid wordt gecreëerd. „Waar de faciliteiten dan wat minder zijn. Maar dit is een groep die niet heel vluchtgevaarlijk is. Sterker nog, dat zijn vaak zelfmelders. Voor mijn part maak je ergens een basiskamp met een hek eromheen. “

Deze delinquenten zitten dan niet in een gevangenis, maar volgens Van den Heuvel is ‘vrijheidsontneming’ het belangrijkste onderdeel van een celstraf. „Het probleem is te schrijnend om te laten voortduren.”

Ook kaart hij aan dat asielzoekers momenteel in hotels verblijven. „Dan ontdoe je die kamers van alle luxe en zet je de veroordeelden daarin, met een groot hek eromheen. Het belang voor slachtoffers en maatschappij, gaat even voor het belang van gedetineerden.”

Reacties