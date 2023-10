Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Succesvolle en gelukkige kinderen opvoeden? Dan kun je dit beter zo lang mogelijk achterwege laten

Succesvolle en gelukkige kinderen opvoeden, dat is toch waar menig ouder zich hard voor maakt. Maar volgens deze hoogleraar psychologie kun je dan beter één ding een lange tijd achterwege laten.

Toevallig publiceerde Metro gisteren een artikel over Gen Alpha. De jongere generatie tot 13 jaar, die opgroeit in een digitaal tijdperk mét telefoon. Veel kinderen krijgen een telefoon als ze 9 jaar zijn, bleek uit Belgisch-Nederlands onderzoek. Maar als je gelukkig en succesvol kroost wilt opvoeden, is het raadzaam om nog eens twee keer na te denken over dat telefoongebruik.

Hoogleraar psychologie over telefoon kinderen

Laurie Santos is hoogleraar psychologie aan de prestigieuze Amerikaanse universiteit Yale. Ze benadrukt tegen het Amerikaanse CNBC dat je als ouder zo lang mogelijk moet wachten, totdat je een kind in aanraking brengt met een smartphone.

Onderzoek toont aan dat kinderen van 8 tot 12 jaar iets minder dan vijf uur per dag op hun telefoon spenderen. Bij tieners is dat bijna acht uur per dag.

Schermtijd en social media

Deze schermtijd wordt, in plaats van creatieve activiteiten, grotendeels besteed aan social media en het bekijken van video’s. „Tieners krijgen zo’n 200 notificaties op hun telefoon per dag”, zegt Santos. Eerder benadrukte ook psycholoog Thijs Launspach het gevaar van social media voor ons brein.

Santos vreest voor de mentale gezondheid van kinderen en het concentratievermogen op school. Daarnaast worden jonge breinen via social media blootgesteld aan internetpesten, online haat en discriminatie. Zelfs YouTube-video’s die bedoeld zijn voor kinderen, kunnen verontrustende of ongepaste inhoud bevatten.

‘Ouders moeten voorbeeld geven’

De hoogleraar benadrukt dat telefoongebruik zeker tot groep 8 beperkt moet worden. Onderzoek toont aan dat kinderen zonder telefoon in die levensfase, minder risico lopen op angst en depressie. Ook de slaapkwaliteit en duur verbetert en kinderen houden meer tijd over om te bewegen en buiten te spelen.

Volgens Santos moeten ouders daarin een voorbeeld zijn. „Als je constant op je telefoon zit, wordt het lastiger om uit te leggen waarom je kind er geen mag hebben.” Kinderen nemen namelijk graag een voorbeeld aan hun opvoeders. „Ze doen niet wat je zegt, ze doen uiteindelijk wat jij doet.”

