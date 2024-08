Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel ben je als ouder kwijt aan schoolspullen

Kinderen hebben schoolspullen nodig zoals boeken en laptops als ze naar de middelbare school gaan. Maar er zijn ouders die dat helemaal niet kunnen betalen. Hoeveel geld moet je reserveren voor je kind?

Heeft je kind altijd om de hoek op de basisschool gezeten? Dan moet je als eerste een goede fiets aanschaffen, helemaal als je kind ver moet fietsen. Een elektrische fiets is in veel gevallen wat overdreven, maar een goede fiets met slot kost ook al snel 500 euro. Je kind op een fatbike naar school sturen is überhaupt onverstandig, daarmee gebeuren veel ongelukken, schreef Metro eerder al.

Dan heb je al die schoolspullen nog. Je kind heeft schriften, pennen, potloden, een geodriehoek, een rekenmachine en andere gerelateerde spullen nodig. Daarnaast moeten er ook sportkleren aangeschaft worden voor de gymlessen. Er vanuit gaande dat je dit bij de reguliere winkels haalt, ben je hier ongeveer 150 euro aan kwijt.

Meeste schoolboeken zijn gratis

Scholen stellen de meeste schoolboeken en lesmateriaal gratis beschikbaar aan hun leerlingen. Maar er is altijd wel iets dat gekocht moet worden, zoals een bosatlas. Je bent ongeveer 30 euro kwijt aan extra boeken. En vergeet natuurlijk de lunch en het zakgeld voor je kind niet.

Lesgeld hoef je natuurlijk niet te betalen. „Elke leerling op de middelbare school kost de overheid ongeveer 7300 euro per jaar”, legt de Rijksoverheid uit. Wel kan er een ouderbijdrage gevraagd worden. En een vrijwillige bijdrage voor excursies en schoolkampen.

Als je 250 euro reserveert voor het nieuwe schooljaar zit je voor de basisspullen goed. Dat is natuurlijk een globale rekensom, want het verschilt heel erg per school en per kind. De nieuwe fiets is daar natuurlijk niet in meegerekend, een nieuwe laptop ook niet. Steeds vaker vragen scholen aan kinderen om een laptop mee te nemen. Omdat lang niet alle ouders dat kunnen betalen, kloppen ze aan bij diverse hulporganisaties.

Laptop behoort steeds vaker tot schoolspullen

Gaby van den Biggelaar van Stichting Leergeld is niet blij met het feit dat leerlingen steeds vaker een laptop nodig hebben voor school, vertelt ze in het NOS Radio 1 Journaal. „Ze worden verplicht om allerlei dingen aan te schaffen, waaronder computers, en die zijn heel erg duur. Vroeger volstond een tweedehands computer van 200 euro. Nu worden er bedragen gevraagd van 500 tot 700 euro, met uitschieters van 1000 euro.”

Scholen kunnen ouders of verzorgers vragen om een laptop aan te schaffen, maar mogen dat niet verplichten. Maar toch brengen ze het vaak alsof het iets noodzakelijks is. „We merken dat tegelijk met het boekenpakket wordt gezegd dat er een laptop aangeschaft moet worden. Die moeten aan bepaalde eisen voldoen. En vaak staat er zelfs nog bij bij welke commerciële aanbieder deze gekocht moet worden.”

Een laptop in termijnen afbetalen kan soms, ziet Van den Biggelaar. „Er zijn scholen die dat hebben. Maar gezien er zoveel beroep op ons wordt gedaan is dat niet overal het geval.” Ze vindt het daarom ook „heel gemakkelijk dat er een beroep wordt gedaan op particuliere organisaties. Ook onze middelen zijn niet onbeperkt natuurlijk”.

Moeten laptops gratis worden?

Stichting Leergeld pleit ervoor dat de laptops gratis worden. Niet alleen voor wie het niet kan betalen, maar voor iedereen. „Er zijn ouders die net boven het sociaal minimum zitten, maar voor wie die laptop ook een hoop geld is.”

