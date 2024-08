Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gaat het eigen risico omlaag? ‘VVD stemt unaniem voor’

De PVV en BBB vonden het in het coalitieakkoord erg belangrijk dat er een verlaging van het eigen risico aan zou komen. De VVD leek zich tegen dat plan te keren, maar fractievoorzitter Edith Schippers heeft nu gezegd dat de VVD „unaniem” voor zal stemmen.

Het gaat dan om de fractie van de VVD in de Eerste Kamer. VVD-senator en woordvoerder zorg, Marian Kaljouw, leek zich in het vakblad Zorgvisie juist tegen het plan te keren.

„Dat moeten ze niet doen”, zei Kaljouw in een gesprek met het tijdschrift. De verlaging „heeft niet alleen een aanzuigende werking”, maar gaat ook „ten koste van andere zorg”, denkt ze. In de formatie ging de VVD morrend akkoord met meer dan een halvering van het eigen risico in 2027. Ook zouden ongeveer 1 miljoen zorgverzekerden vanaf 2025 per jaar gemiddeld 100 euro minder eigen risico betalen.

Kaljouw zegt in het interview zich ook zorgen te maken over mogelijke bezuinigingen bij VWS. De verlaging van het eigen risico kost volgens haar 3 à 4 miljard euro per jaar. „Tussen de regels door lees je in het hoofdlijnenakkoord dat VWS wil bezuinigen op de curatieve zorg. Dat lijkt me geen goed plan.”

Schippers: ‘VVD zal unaniem voor verlaging eigen risico stemmen’

„Duidelijk is dat verlaging van het eigen risico niet uit het verkiezingsprogramma van de VVD komt. Maar, wanneer er wetgeving in de senaat voorligt om het eigen risico te verlagen zoals afgesproken in het hoofdlijnenakkoord, dan stemt de VVD-fractie daar unaniem voor”, reageert Schippers.

Mocht de VVD tegen de maatregel stemmen, zullen de verhoudingen in het kabinet op scherp worden gezet. De PVV en BBB vonden het verlaging van het eigen risico een belangrijk punt in de formatie. Het liefst ziet de PVV dat het eigen risico helemaal wordt afgeschaft. In de Eerste Kamer heeft de coalitie echter, anders dan in de Tweede Kamer, geen meerderheid.

Vorige Volgende

Reacties