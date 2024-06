Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Schoolmaaltijden in gevaar? Bespaartips om je kind alsnog een lunch mee te kunnen geven

Het Rode Kruis en vele basisscholen zijn bang dat kinderen straks weer met honger in de klas zitten. De overheid wil namelijk stoppen met het financieren van het Programma Schoolmaaltijden.

Het Programma Schoolmaaltijden zorgt ervoor dat kinderen die uit een arm gezin komen, te eten hebben op school. Ze regelen maaltijden of geven boodschappen-kaarten aan de ouders. Dit omdat ze willen voorkomen dat kinderen niks of vooral ongezonde producten eten.

Als de overheid vasthoudt aan het besluit om geen geld meer aan ze te geven, dreigt het programma eind 2024 te moeten stoppen. Als leerlingen met honger in de klas zitten, hebben ze vaak weinig energie en zijn ze niet geconcentreerd.

Beter leren door goed eten

Basisschooldirecteur Audrey Rajcomar is niet blij. „De 266 kinderen op de Oranje Nassauschool in Amsterdam hebben dit ontbijt zo hard nodig. Wij zien dat er progressie is in hun leren. Het hoort niet dat wij in zo’n mooi land wonen en er dan kinderen op school zitten met honger. Namens alle leerlingen roep ik de politiek daarom op de schoolmaaltijden voort te zetten.”

In een brandbrief dringen ruim 2100 scholen de Tweede Kamer aan om het programma voort te zetten. Het Jeugdeducatiefonds, het Rode Kruis, Voedselbanken Nederland en het Voedingscentrum ondersteunen deze oproep. Recent onderzoek van het Rode Kruis laat zien dat „ondanks alle inspanningen nog steeds zeker 450.000 mensen in Nederland in verborgen voedselnood leven”.

Schoolmaaltijden zijn ‘uit nood geboren’

„Op dit moment bereiken we met het programma zo’n 350.000 kinderen en hun gezinnen”, vertelt Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds. Ruim een jaar na de start doen ruim 2100 scholen mee. Dat is bijna 80 procent van alle scholen in de doelgroep. „Het programma is uit nood geboren en het feit dat er zoveel scholen meedoen, zegt iets over de noodzaak die er nog steeds is. We zien daarnaast dat het programma ook allerlei andere positieve effecten heeft, zoals kinderen die gezonder gaan eten.”

Wanneer dit programma stopt zullen ouders met weinig budget erg hun best moeten doen, om hun kinderen van een goede maaltijd te voorzien. Het NIBUD geeft een aantal tips aan mensen met weinig geld. De meeste winst valt te behalen tijdens het doen van boodschappen.

Maak een weekplanning en doe één keer per week boodschappen;

Bepaal het menu aan de hand van producten die in de aanbieding zijn;

Gaan de kinderen mee naar de supermarkt? Spreek van tevoren af wat je wel en niet gaat kopen;

Vergelijk de prijzen van verschillende supermarkten;

Ga niet met honger naar de supermarkt. Metro schreef eerder al dat het verstandig is om water te drinken voordat je vertrekt.

Goedkoop een gezonde maaltijd maken

Wie voor weinig geld ontbijt of lunch maakt, valt vaak terug op ongezonde producten. Maar het is – met wat creativiteit – best mogelijk om voor weinig een gezonde maaltijd op tafel te zetten. Zorg bijvoorbeeld dat je een zak sla of spinazie in de koelkast hebt liggen, zodat je dit kunt toevoegen aan je boterham. En fruit uit de diepvries is vaak goedkoper dan vers fruit. Dit kun je gemakkelijk door je havermout of smoothie gooien.

