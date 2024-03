Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel kleed- en zakgeld krijgen kinderen gemiddeld per leeftijd

Helaas kunnen we niet in elkaars portemonnee krijgen. Wie weet krijgen de klasgenoten van jouw zoon of dochter een stuk meer of minder zakgeld dan je eigen kind. Dat kan zorgen voor lastige gesprekken. Zoveel kleed- en zakgeld krijgen Nederlandse kinderen gemiddeld per leeftijd.

Het is de Week van het geld, uitgeroepen door Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën. Uit onderzoek blijkt dat zo’n twee derde van de Nederlandse jongeren tussen de 16 en 19 jaar zich weleens laat beïnvloeden door influencers, als het gaat om financiële beslissingen.

Financiële opvoeding in Nederland

In Nederland vindt 90 procent van de ouders het belangrijk dat hun kind goed leert omgaan met geld, blijkt uit onderzoek van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) in samenwerking met Rabobank. Zo’n 87 procent van de ouders vindt dat de financiële opvoeding hoort bij de taak van ouder. Toch bespreekt slechts 22 procent van de ouders hoe reclame via social media werkt, blijkt uit datzelfde onderzoek.

Vorig jaar gaf 93 procent van de Nederlandse ouders hun kind regelmatig zakgeld. Steeds vaker krijgen jongeren digitaal zakgeld. Bij de jongste kinderen is dit percentage het laagst. Van kinderen tussen de 6 en 7 jaar krijgt zo’n 70 procent het zakgeld contant, blijkt uit het eerder genoemde onderzoek, dat werd gepubliceerd in december 2023. Van kinderen tussen de 8 en 9 jaar krijgt ongeveer de helft het zakgeld contant.

Eén van de effecten van zakgeld? Kinderen die zakgeld ontvangen, zijn meer met geldzaken bezig zijn dan kinderen die geen zakgeld ontvangen. Zo maken zij bijvoorbeeld vaker een spaarplan en checken ze vaker hun eigen saldo.

Het gemiddelde zakgeld per leeftijd

De afgelopen 5 jaar is het gemiddelde zakgeldbedrag gestegen, zo blijkt. Waar kinderen van 7 jaar oud het in 2018 met een gemiddeld wekelijks bedrag van tussen de 1 en 2 euro moesten doen, kregen kinderen van diezelfde leeftijd vorig jaar een bedrag tussen de 1,40 en 2,30 euro.

In onderstaande tabel vind je de gemiddelde bedragen voor zakgeld in Nederland, per leeftijd van het kind.

Zakgeld in Nederland 2023 2018 5 jaar 0 euro 0,50 euro 6 jaar 1,20 – 2,30 euro 1,00 – 1,40 euro 7 jaar 1,40 – 2,30 euro 1,00 – 2,00 euro 8 jaar 1,90 – 2,80 euro 1,00 – 2,00 euro 9 jaar 2,30 – 2,90 euro 1,10 – 2,00 euro 10 jaar 2,30 – 2,80 euro 2,00 – 2,30 euro 11 jaar 2,30 – 2,50 euro 2,00 – 2,30 euro 12 jaar 2,60 – 4,70 euro 2,30 – 3 euro 13 jaar 4,70 euro 0 euro 14 jaar 4,70 – 5,60 euro 0 euro Bovengenoemde bedragen verwijzen naar het zakgeld per week. Bron: Nibud

Voor oudere kinderen – met een leeftijd van 15 tot 18 jaar – zijn de bedragen verouderd. Onderstaand vind je de bedragen volgens de meest recente cijfers van het Nibud (2020).

Leeftijd Zakgeld per maand 15 jaar 22 tot 30 euro 16 jaar 20 tot 25 euro 17 jaar 22 tot 26 euro 18 jaar 21 tot 26 euro Bron: Nibud

Kleedgeld in Nederland

Naast zakgeld krijgen veel kinderen in Nederland ook kleedgeld. Volgens de meest recente cijfers van het Nibud krijgt een doorsnee scholier op de middelbare school zo’n 50 euro per maand. Het exacte bedrag hangt af van wat er van het kleedgeld moet worden gekocht en hoeveel de ouder zelf te besteden heeft. Wil je goede afspraken maken over de besteding van het kleedgeld? Dit kleedgeldschema kan je daarbij helpen.

