Waarom zijn zwaailichten van hulpdiensten blauw en niet rood?

Rood is de kleur van gevaar. Je rijdt bijvoorbeeld nooit door als het stoplicht op rood staat (als het goed is). Maar waarom hebben voertuigen van hulpverleners dan blauwe zwaailichten?

De politie, brandweer, ambulances en ook reddingsvoertuigen hebben allemaal blauwe zwaailichten. Iets waar bijvoorbeeld Amerikaanse toeristen raar van staan te kijken, want daar zijn de zwaailichten van hulpdiensten rood. De Zwitserse krant Blick vroeg zich af waarom dat is.

Maak je iets ernstigs mee? Dan moet je natuurlijk de hulpdiensten inschakelen, die met zwaailichten aan je kant op komen.

Uitvinding van de nazi’s

Niet alleen in Nederland hebben hulpdiensten blauwe lampen, dat is in heel Europa het geval. Duitsland begon hiermee in 1933, toen schakelde het land over van rode naar blauwe zwaailichten. Het is dus een uitvinding van de nazi’s. De rest van Europa sloot tijdens de Tweede Wereldoorlog hierbij aan.

Toen de oorlog ten einde kwam, hielden alle landen hun lampen blauw, wat betekent dat het in heel Europa het geval is. Kom je buiten Europa, dan is de kans groot dat je rode zwaailichten ziet.

De nazi’s kozen ervoor omdat de kleur blauw zich beter verspreidt en dus goed van dichtbij te zien is. Maar vlieg je bijvoorbeeld in de lucht, dan zie je het licht een stuk minder goed. Rood licht is op 2 kilometer hoogte te zien. Blauw zie je pas wanneer je op 300 meter hoogte vliegt.

Naast zwaailichten ook flitslichten

Ideaal voor de nazi’s, want helikopters en vliegtuigen zien de waarschuwingslichten dan niet. Maar tegenwoordig is dat alleen maar onhandig. Daarom hebben de meeste voertuigen ook flitslicht, zodat bijvoorbeeld de traumahelikopter kan zien waar de ambulances staan. In de oorlog knipperden de lampen overigens nog niet. Duitsland introduceerde dat in 1953 en in Nederland werd het pas in 1960 verplicht gesteld.

@ambulanceelbert 🚑Wist je dat het aanzetten van ons blauwe zwaailicht een belangrijke boodschap draagt? 🚨 Het is ons signaal dat we haast hebben om medische hulp te bieden. Maar we zijn pas een voorrangsvoertuig wanneer we dat blauwe zwaailicht combineren met die luide sirene! 🚦Dus, als je ooit het blauwe licht in je achteruitkijkspiegel ziet, geef ons dan alsjeblieft ruimte. Het kan een verschil maken tussen leven en dood. 🙏 Vergeet niet: we zijn hier om jou en anderen te helpen. Laten we samenwerken voor de veiligheid op de weg! 🤝#AmbulanceFeiten #VeiligheidOpDeWeg #Hulpverleners #Gezondheidszorg #AmbulanceElbert #SamenSterk #MedischeHulp #BlauwLicht #Sirene #WegVeiligheid #respect #opdezedag ♬ origineel geluid – Elbert

Een ander voordeel aan blauwe lampen is dat je die kleur verder nergens ziet. Rood zien we als een waarschuwing. Daarom zijn ook achter- en remlichten rood. Een auto heeft nooit blauwe verlichting, waardoor hulpverleners opvallen op de weg.

Hulpdiensten zetten hun licht- en geluidssignalen aan wanneer ze met spoed ergens heen moeten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer jij 112 belt.

