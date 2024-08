Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Ik maak me zorgen over de nieuwe ‘beste vriendin’ van mijn dochter’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Lotte (40), die zich zorgen maakt over een nieuwe vriendin van haar 12-jarige dochter.

„Mijn dochter is twaalf. Zo’n leeftijd aan de rand van de puberteit. Ze is nog wel echt een jong meisje in mijn ogen, maar zelf vindt ze natuurlijk van niet.

Zorgen over nieuwe vriendin van dochter

Volgend jaar gaat ze naar de middelbare school en ze heeft een nieuw soort vriendinnengroep. Naast haar oude vertrouwde vriendinnen, die ik al jaren ken, zijn er nu een paar meiden van een andere school waar ze mee bevriend is geraakt. En ik maak me vooral zorgen over één van hen.

Mijn dochter vindt deze vriendin, die ik hier even Alicia noem, werkelijk helemaal geweldig. Alicia is in haar ogen heel cool en knap en mijn dochter kijkt echt tegen haar op.

Dochter gedraagt zich anders

Alicia is inmiddels al meermaals bij ons thuis geweest en heeft op mij een slechte indruk achtergelaten. Ze heeft een grote mond, scheldt en schreeuwt veel, brengt mijn dochter op verkeerde ideeën, maakt dingen stuk en heeft in mijn ogen een slechte invloed op mijn kind.

Laatst heeft mijn dochter geld uit mijn portemonnee gestolen. Zoiets heeft ze nog nooit gedaan en ik kwam er per toeval achter. Achteraf bleek dat ze samen met Alicia het geld had uitgegeven in de stad. Alicia is daarnaast veel bezig met social media en jongens en mijn dochter leek daar eerder geen interesse in te hebben. Maar ook daar lijkt het een en ander in veranderd. En ik zie dat mijn dochter extreem gemeen tegen haar broertje doet (waar zij een goede band mee heeft) als Alicia in de buurt is.

Als ik aan mijn dochter vraag waar haar ‘oude vriendinnen’ zijn gebleven, raakt ze geïrriteerd en vertelt ze dat Alicia, en de andere meiden van die groep, beter bij haar passen. Haar andere vriendinnen zijn nog ‘kinderachtig’ en doen dingen die zij niet meer leuk vindt.

Dilemma: hoe ga ik hiermee om?

Ik weet niet waarom, maar als de naam Alicia valt, lijkt het wel alsof er iedere keer iets misgaat. Mijn dochter wordt enorm kwaad als ik dat aankaart en vertelt me dat ik me niet met haar vriendinnen moet bemoeien. Maar ik maak me zorgen. Hoe ga je als ouder met dit soort vriendinnetjes om? Ik wil haar niet verbieden, maar op een slimme en tactische manier toch laten weten dat Alicia wellicht niet het beste in haar naar boven haalt. Ik ben namelijk bang als ik deze vriendschap boycot, er nog meer achter mijn rug om gebeurt en mijn dochter wellicht dingen geheim houdt of niet eerlijk durft te vertellen. Dat voelt helemaal niet goed. Hebben andere ouders ooit zo’n situatie meegemaakt?”

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Vincent (37), die merkt dat het seksleven van hem en zijn vriendin sinds de komst van hun kinderen is doodgebloed.

„Praat er samen eens over met een relatietherapeut als het met zijn tweetjes niet lukt. Kennelijk is er toch wel wat aan de hand als zij niet meer wil. Seks is het kanariepietje in de mijn… het vermindert als het niet lekker gaat in de relatie”, schrijf Jolande.

„Misschien zorgen dat ze niet zo uitgeput is? Waarom ben jij niet net zo uitgeput?”, vraagt Henriette zich af.

Sylvia legt uit: „Communicatie is de key toch? In een goed relatie moet alles bespreekbaar zijn, ook dit soort belangrijke thema’s. Zoek een moment dat je samen eens goed kunt praten en noem op dat je jullie momenten samen mist. De rest volgt van zelf. En heel belangrijk! Luister ook naar haar.”

Marine zegt: „Hoort erbij. Ze worden vanzelf groot.”

En Sam adviseert: „Kinderen krijgen heeft nu eenmaal bij de meeste koppels invloed op hun seksleven. Dat is niet gek door alle veranderingen die plaatsvinden. Maar intimiteit is en blijft een belangrijk onderdeel van een relatie. Op wat voor manier je die intimiteit ook invult. Maak tijd voor elkaar, regel een oppas en zorg dat je op zo’n moment daadwerkelijk aandacht voor elkaar hebt. Geen telefoons, geen televisie of andere afleiding. Dan komt er ruimte om eens goed met elkaar te praten en kun je ook opnoemen: ‘Hé ik heb het idee dat we minder seks hebben, hoe komt dat? Want ik mis het, merk ik’.”

