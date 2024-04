Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Mijn zus en ik staan lijnrecht tegenover elkaar over haar strenge opvoedregels’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week Cecile (31), die lijnrecht tegenover haar zus staat over de opvoedregels voor haar nichtjes.

„Ik ben tante en dat is iets wat ik ontzettend leuk vind. Ik heb twee nichtjes. Eentje is vijf, de ander is zeven en ik ben dol op ze. Mijn zus is een paar jaar ouder dan ik. Zelf heb ik (nog) geen kinderen, waardoor ik juist de aanwezigheid van mijn nichtjes zo enorm waardeer.

Zussen hebben andere opvoedstijl en regels

Ik pas regelmatig op, neem de meiden mee op leuke uitjes of doe samen met het gezin van mijn zus leuke dingen. Ze voelen ergens ook een beetje als mijn kinderen. En gelukkig zijn ze ook dol op mij.

Er is alleen een heel groot verschil tussen mij en mijn zus. We hanteren een hele andere aanpak als het gaat over opvoeden, regels en wat wel en niet mag. Mijn zus is heel strikt en streng. Mijn nichtjes mogen (bijna) geen suikers en gluten en worden best ecologisch, plantaardig en biologisch opgevoed. Daarnaast gelden er een hoop regels qua bed- en schermtijd, worden mijn nichtjes manieren en etiketten bijgebracht en kleven er consequenties aan bepaald gedrag.

Suikertante versus strenge routines

Ik ben zelf een stuk losser. Noem me maar gerust een suikertante. Van mij mag eigenlijk alles. Willen ze snoep? Dan ben ik de moeilijkste niet. Lopen we over de kermis? Dan hoort daar natuurlijk een suikerspin of patatje bij. Zien ze iets leuks in de winkel, dan mogen ze van mij best iets uitzoeken. Je snapt dat mijn nichtjes graag bij mij langskomen, want bij tante Cecile mag eigenlijk alles. Als ze bij mij komen, kijken we films of spelen we computerspelletjes en blijven we langer op. En ik zie hoe blij ze daarvan worden.

Maar mijn zus kan mijn suikertante-aanpak totaal niet waarderen. Integendeel, ze zegt dat ik haar dochters met mijn vrije en losse doen uit hun routines en stabiliteit haal. En we hebben regelmatig strijd over mijn aanpak daarin. Zij is immers de moeder en bepaalt de regels. Maar ergens vindt ze het ook prettig als ik kan oppassen of de meiden kan opvangen als ze het druk heeft.

Dilemma: ‘Hoe ga ik om met mijn nichtjes als tante?’

Hoe gaan andere ooms en tantes, oma’s of opa’s hiermee om? Ik wil natuurlijk niet dat mijn nichtjes hun moeder als de boeman gaan zien. En ik wil ook zeker haar opvoedstijl niet afkeuren. Maar ik vind het ergens af en toe ook een beetje sneu en lastig. Dat die jonge meiden zo strak in het gareel worden gehouden. Daarnaast voel ik me er ook helemaal niet goed bij als ik de hele dag ‘nee’ tegen mijn nichtjes moet zeggen en hen de, soms ongezonde, en leuke dingen van het leven moet onthouden. Daarnaast voelt het voor mij ook heel onnatuurlijk om zo streng tegen ze te zijn. Maar inmiddels staan mijn zus en ik daarin nu lijnrecht tegenover elkaar. Hoe doen andere ooms en tantes dit?”

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Ilse (24), die twijfelt of ze eerlijk moet zijn over de zangkwaliteiten van haar vriendin.

„Zo te horen is het probleem niet echt dat ze niet het allerbeste kan zingen, maar meer dat jij naar haar optredens gaat en de filmpjes bekijkt. Ik zou denken, laat haar lekker genieten van haar hobby, sla die optredens over en scroll voorbij de filmpjes. Ben je allebei blij”, adviseert Marjolein daarover.

Paula schrijft: „Laat haar lekker zingen! Er zijn zat professionele zangers en zangeressen die geen toon kunnen houden maar toch populair zijn. Het gaat om meer dan alleen kunnen zingen.”

Ook Charlotte denkt er zo over en herkent de situatie. „Ze hoeft toch niet de beste te zijn. Laat haar haar hobby hebben en steun haar. Als het haar blij maakt en ze straalt tijdens het zingen… Ik luisterde ook naar wat mijn ex zong, terwijl ie niet super goed kon zingen.”

Daar denkt Raymond toch anders over: „In een vriendschap is het beter eerlijk te zijn. Geef haar vooral constructieve kritiek en wijs haar er op dat er op het muzikale vlak echt verbeterpunten zijn.”

Bas geeft nog twee tips. „Optie één: je bent gewoon eerlijk en je zegt dat ze er niet zo goed in is. Optie twee: je zegt dat ze veel beter kan worden als ze wat zanglessen neemt. Zodat het misschien wat draaglijker wordt.”

