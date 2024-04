Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Moet ik mijn vriendin vertellen dat ze niet heel goed zingt?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Ilse (24), die twijfelt of ze eerlijk moet zijn over de zangkwaliteiten van haar vriendin.

„Ik ben zelf behoorlijk muzikaal opgevoed. Mijn vader en moeder bespelen allebei instrumenten, net als mijn broer en ik. Bij ons thuis stond eigenlijk altijd muziek aan en nog steeds bezoek ik graag concerten. Ik me geen leven voorstellen zonder muziek.

Vriendin zingt graag

Een goede vriendin van mij is ook een muziekfanaat. Zij gaat eveneens vaak naar concerten en luistert net als ik graag naar allerlei muzieksoorten. Ze speelt best leuk piano en zingt. En over dat laatste wil ik het nu even hebben.

Deze vriendin zingt heel regelmatig. Achter de piano, in gezelschap en tegenwoordig stapt ze ook steeds vaker het podium op. Ze neemt video’s van zichzelf op waarop ze zingt en vaak piano speelt en deelt deze op haar social media-kanalen. En als de gelegenheid zich aandient, treedt ze ook op. Niet professioneel, maar tijdens sommige open podia of kleinschalige evenementen.

Inmiddels schrijft ze ook soms eigen nummers en verkondigt ze graag tegen de buitenwereld dat ze zingt. Er is alleen een klein probleem… Ze is gewoon niet zo goed.

Vals zingen tijdens optredens

Deze vriendin zingt allerlei liedjes. Van Adele, Maan, Suzan en Freek, Coldplay, Dua Lipa en ga zo maar door. Ik weet dat ze vroeger ook inzendingen deed voor The Voice, maar nooit door de voorrondes heen kwam. Iedere keer als ik haar zangkunsten aanhoor of bij een optreden van haar ben, zit ze gewoon vaak naast de toon. Ze zingt niet aan één stuk door vals, maar het is gewoon niet zo goed. En ook niet heel prettig om naar te luisteren.

Haar directe omgeving heeft kennelijk niet dezelfde ervaring. Haar andere vriendinnen en familieleden blijven volhouden dat ze het goed doet. Maar tegelijkertijd hoor ik ook regelmatig, onder meer in het publiek tijdens haar optredens, dat andere toeschouwers ook kritisch op haar zangkunsten zijn.

Video’s op social media

Zelfs op de video’s op social media zingt ze regelmatig vals en uit de maat. Maar ook daar lijkt ze geen erg in te hebben, aangezien ze regelmatig filmpjes van zichzelf blijft posten.

Voor ieder optreden dat ze doet, nodigt ze me uit. Het zijn veelal optredens die ze zelf initieert en waar ze ook geen geld voor krijgt. Daar treden vaak verschillende mensen op, waaronder dus ook deze vriendin.

Dilemma: moet ik het eerlijk zeggen?

Ik moet eerlijk bekennen dat ik inmiddels niet graag meer haar optredens bezoek. Ik krijg een soort plaatsvervangende schaamte als ik naar haar optredens kijk en dat ervaar ik ook als ik haar video’s zie. Tegelijkertijd is zingen haar grote passie en wil ik niet haar zelfvertrouwen beschadigen. Ik begrijp alleen niet waarom zij zelf niet doorheeft dat haar zangkwaliteiten muzikaal gezien niet optimaal zijn. En dat ook haar omgeving daar niet eerlijk over is. Wat zouden jullie hiermee doen?”

Wat vind jij dat Ilse moet doen? Reageer op onze Facebook-pagina of via Instagram! De reacties worden dan volgende week gepubliceerd.

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Wesley (36), die de band met zijn stiefdochter ingewikkeld vindt.

AnnBritt deelt haar persoonlijke ervaring over dit thema: „Ervaringsbericht. Ik was 12 toen mijn moeder haar tweede man leerde kennen. En oh, wat heb ik mijn best gedaan dat uit elkaar te brengen. Mijn ouders hebben dat gedrag meestal genegeerd. Mijn stiefvader bemoeide zich in bepaalde mate met mijn opvoeding, ondersteunde wel heel duidelijk mijn moeder in haar opvoeding. Wat uitermate irritant was, ik was er ondertussen aan gewend de baas in huis te zijn en mijn moeder werd sterker naar mij toe.

Ondertussen groeide dat gevoel dat hij mijn vader was. Dit doordat hij zich zo terughield en mij op zijn rustige manier vertrouwen en zekerheid gaf. Het werd het steeds vanzelfsprekender. Uiteindelijk heeft hij mij op mijn trouwdag naar het altaar begeleid. Mijn stiefvader is tot zijn dood de enige man in mijn leven geweest die de naam vader verdiend heeft. Ik was zijn jongste dochter, en hij was mijn vader. Houd je op de achtergrond, ondersteun de moeder bij de opvoeding, repareer haar fiets, doe gewoon alles wat een ‘papa’ doet zonder er veel over te zeggen. Dan merkt een kind vanzelf: op deze nieuwe man in het leven kan ik vertrouwen, hij helpt mij.”

Nico schrijft: „Ik denk dat het vooral belangrijk is te realiseren dat je haar vader niet bent en dat je vriendin haar als ouder moet corrigeren en niet jij. Zij moet ook niet het gevoel krijgen dat jij haar vader wil vervangen. Zij heeft al een vader en je moet er geen strijd met hem van maken. Ondertussen kun je wel lief voor je vriendin zijn, haar goed behandelen en geen ruzie maken over de opvoeding. Zodat haar dochter ziet dat je het goed voorhebt met haar moeder en niet de baas wil spelen.

Waar nodig help je haar met bijvoorbeeld een band plakken of andere dingen zonder je op te dringen. Je hoeft haar vader niet te vervangen. Je bent gewoon de nieuwe partner van haar moeder die zij moet leren kennen. En ja… als je langer in hun leven blijft en je behandelt ze goed, gaat haar dochter je waarschijnlijk vanzelf op een gegeven moment leren waarderen.”

„Hoe deed jezelf toen je aan het puberen was? Het zijn pubers… En als ik aan mezelf terugdenk, was ik ook bepaald niet makkelijk… Geef ‘t wat jaartjes”, aldus Michelle.

Ook jouw dilemma delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor Geld & Carrière-redacteur Jana Witteman en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties