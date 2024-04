Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel huishoudens hebben moeite met betalen van boodschappen

Het gaat ietsje beter met het kasboek van Nederlandse huishoudens, blijkt uit het Rapport Geldzaken in de praktijk 2024, uitgegeven door het Nibud. Toch hebben veel huishoudens moeite met het bekostigen van de boodschappen. Bij 80 procent van de huishoudens die moeite hebben met rondkomen, heeft dit effect op de boodschappen.

Het zijn roerige tijden bij de kassa in de supermarkt. Waar de kerstinkopen afgelopen jaar fors duurder waren, zagen we sommige boodschappen begin dit jaar juist goedkoper worden. Tegelijkertijd waren boodschappen in Nederland duurder dan over de grens. Wat de prijs ook is, we hebben er allemaal mee te maken. En dat levert voor sommige huishoudens flinke zorgen op.

Moeite met rondkomen

Steeds minder Nederlandse huishoudens hebben moeite met rondkomen, blijkt uit de rapportage van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). In totaal zou het gaan om 32 procent van alle huishoudens. Dat is minder dan het de afgelopen 12 jaar is geweest. In 2015 ging dit nog om 45 procent van de huishoudens en in 2018 was dit 38 procent, die moeite had het rondkomen.

Een verbetering, dus. Maar toch is er nog altijd een grote groep – bijna één derde van de huishoudens – die wel financiële zorgen heeft. Dat zijn voornamelijk jongvolwassenen, huurders en mensen met een laag of wisselend inkomen.

Zorgen om boodschappen

Van die 32 procent van de huishoudens die moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen, heeft 80 procent moeite met het betalen van boodschappen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telde Nederland in 2023 zo’n 8,3 miljoen huishoudens. In totaal zijn er dus ruim 2,6 miljoen huishoudens die moeite hebben met rondkomen en ruim 2,1 miljoen huishoudens die moeite hebben met het betalen van boodschappen. Van deze huishoudens die moeite hebben met rondkomen, is het bij 33 procent weleens voorgekomen dat zij niet konden afrekenen in de supermarkt.

Wie het financieel zwaar heeft, moet keuzes maken. Uit het onderzoek blijkt dat huishoudens de hoogste financiële prioriteit geven aan het betalen van huur of hypotheek. Daarna volgen de energierekening en zorgverzekering. De vaste lasten krijgen prioriteit, waardoor er mogelijk op de boodschappen wordt ingeleverd, zo blijkt.

Ook van de huishoudens die wel makkelijk rondkomen, heeft alsnog 15 procent moeite met het betalen van de boodschappen. Ben jij op zoek naar de meest uiteenlopende tips om geld te besparen, bijvoorbeeld hoe je kunt besparen op de boodschappen? Hieronder vind je al onze spaartips op een rij.

