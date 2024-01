Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Mijn 16-jarige dochter weigert haar vader te zien, hoe ga ik hiermee om?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Claudia (46), wiens dochter weigert om haar vader te zien.

„Mijn dochter is 16 jaar. Ze heeft een sterke wil en zit momenteel niet al te best in haar vel. Ze worstelt op school, kan woede-uitbarstingen hebben en kijkt momenteel somber tegen haar leven aan. Ze gaat weinig naar school toe, slaapt slecht en heeft momenteel niet veel om handen. Op school zien ze dat ook, maar gelukkig is er vanuit haar docenten wel begrip voor haar huidige mentale toestand.

Dochter worstelt met mentale gesteldheid

De afgelopen jaren is er in ons gezin nogal wat gebeurd. Haar vader en ik zijn gescheiden en dat heeft er ook voor gezorgd dat hun relatie verslechterd is. Mijn ex en ik hebben ook wel het nodige meegemaakt. Ruzie, wantrouwen en veel onenigheid speelden een grote rol in onze relatie. En nee, het is thuis niet altijd goed geweest in die tijd.

Mijn dochter en ik hebben altijd een goede band gehad. We kunnen goed met elkaar praten en brengen veel tijd met elkaar door. Daarom wil ik er in deze lastige fase voor haar zijn. Ik hoop natuurlijk dat het allemaal beter wordt, maar ik zie de mentale strijd die ze momenteel voert. En natuurlijk maken we ruzie en ben ik ook weleens wanhopig, maar toch komen we er samen wel weer uit.

Vader heeft andere opvoedstijl

Mijn ex heeft een andere opvoedstijl en aanpak dan ik. Hij is meer van de ‘schop onder je kont’-mentaliteit. Het feit dat ons kind weinig naar school gaat en niet veel om handen heeft, bevalt hem niet. Ik ben volgens hem veel te makkelijk. Hij gelooft dat onze dochter op deze manier lui wordt en de kantjes er vanaf loopt. En ze heeft volgens hem meer structuur en discipline nodig. Hij hamert dan ook op een bijbaan, school en meer sport. Volgens hem is het leven nu eenmaal niet altijd makkelijk en moet onze dochter ook dat leren.

Deze verschillen in opvoedstijl hebben ook toen wij nog samen waren voor veel strijd gezorgd. Mijn ex heeft nu eenmaal een hardere mentaliteit. Ik kan zien dat hij het lastig vindt om zich in haar te verplaatsen.

Dochter wil niet naar vader toe

Mijn dochter weigert momenteel om haar vader te zien. Volgens haar wordt haar situatie erger als ze zijn adviezen moet opvolgen en ze voelt zich bij hem niet gehoord of gezien.

Haar vader wil zijn kind natuurlijk wél zien en tijd met haar doorbrengen. Hij eist dat ze een vast aantal dagen bij hem doorbrengt. Maar iedere keer als ze met hem moet afspreken, volgen er ruzies en woede-uitbarstingen en weigert ze hem te zien. Het voelt ook niet goed als ik haar moet dwingen.

Dilemma: strijd tussen dochter en ex-partner

Wat moet ik doen? Aan de ene kant begrijp ik dat het belangrijk is dat vader en dochter elkaar zien én hun band onderhouden. Maar aan de andere kant zie ik dat mijn dochter er alles aan doet om haar vader te vermijden. Hoe ga ik hiermee om? Zorg ik ervoor dat mijn kind haar vader toch op regelmatige basis ziet of laat ik haar zelf een keuze maken? Mijn ex vindt dat ik hem moet steunen om zijn dochter te zien. Wellicht dat Metro-lezers eenzelfde soort situatie kennen en weten wat voor aanpak goed werkt.”

Vorige Week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Eva (31), wiens vriend geen seks wil vanwege haar zwangerschap.

„Dit is geen man, maar een jongetje”, concludeert Jolien.

Ook bij Hanna leidt dit tot irritatie: „Ineens je vrouw niet meer aantrekkelijk vinden als ze zwanger is, maar wel kids willen. Zucht. En na de zwangerschap moet ze zeker binnen een week weer strak in het pak zitten.”

Harry schrijft: „Als beiden het willen, dan hoeft sex geen belemmering te zijn tijdens de zwangerschap.”

Jim deelt eerlijk zijn eigen ervaring. „Toen mijn vriendin zwanger was, maakte ik me ook zorgen over seks. Ik had van mijn vriendengroep allerlei horrorverhalen over bevallingen en baby’s gehoord en daardoor een soort angst ontwikkeld. Mijn advies: praat er goed over met elkaar. Bij mij was het simpelweg onwetenheid. Onwetenheid over het vrouwelijk lichaam, het effect van zwangerschappen en alles daaromheen. Toen mijn vriendin en schoonmoeder me daar meer dingen over uitlegden, verdwenen de zorgen en kwam ook mijn behoefte aan seks terug.”

En Amy schrijft: „Om te beginnen: het probleem ligt niet bij jou! Jouw partner heeft duidelijk ergens een blokkade of worsteling. Dat kan van alles zijn. Nare ervaringen, herinneringen uit zijn jeugd, verkeerde info of een andere reden. Hij moet blijkbaar leren dat een zwangerschap iets moois, bijzonder én intiems is. Een psycholoog of relatietherapeut kan daarbij helpen. Ga niet 9 maanden lang om de hete brij heendraaien. Jouw vriend moet blijkbaar iets oplossen. Oordeel daar niet over, maar steun elkaar.”

