Dit kunnen ouders volgens deze opvoedkundige beter laten: ‘Funest voor zelfvertrouwen kind’

Ieder kind is anders en iedere ouder voedt anders op. Maar soms kan een beetje kennis van buitenaf geen kwaad. Volgens deze opvoedkundige is er namelijk één ding dat funest is voor het zelfvertrouwen van een kind en wat je als ouder wellicht beter kunt laten.

Over het wel een wee van opvoeden zijn de meningen nogal verdeeld. Iedereen doet het immers op zijn of haar eigen manier. Maar een opvoedtip of advies hier en daar, kan best raadzaam zijn. Zo had menig Metro-lezer iets aan deze tips voor ‘verwend gedrag bij kinderen en kun je volgens deze hoogleraar psychologie dit beter achterwege laten als je succesvolle en gelukkige kinderen wilt opvoeden.

Opvoedkundige over zelfvertrouwen kind

Een beetje advies van buitenaf kan dus geen kwaad. Opvoedkundige en onderzoeker Jennifer Breheny Wallace wil ook een onderwerp aansnijden waar ouders wat haar betreft op kunnen (of moeten) letten.

Volgens haar is het namelijk begrijpelijk dat ouders willen dat hun kind succesvol is op school, in hun studie en hun carrière. Ouders moedigen hun kroost aan om te presteren, opperen wellicht extra lessen of cursussen en hebben schoolprestaties hoog in het vaandel staan.

Prestatiedruk ouders funest

Maar de opvoedkundige benadrukt dat dit juist het tegenovergestelde effect kan hebben. Wallace schreef er het boek Never Enough: When Achievement Pressure Becomes Toxic – and What We Can Do About It over en kaart het gevaar van prestatiedruk aan tegenover het Amerikaanse CNBC aan.

„Kinderen kunnen, vooral in welvarende gemeenschappen, een bijzondere last dragen, waarbij ze reageren op de rijkdom van hun ouders”, aldus Wallace. „Maar het is niet langer vanzelfsprekend dat elke generatie het net zo goed zal doen als hun ouders.”

Veranderde standaard

Ouders zijn geneigd hun kinderen aan te moedigen om net zo financieel succesvol te worden als zij zelf zijn. Maar dat is volgens de opvoedkundige geen goede aanpak. Ze benadrukt dat de economie en financiële situatie de afgelopen jaren namelijk behoorlijk veranderden. Als voorbeeld noemt ze dat de huizenprijzen tegenwoordig niet te vergelijken zijn met de prijs waarvoor de ouders ooit een huis kochten. Maar ook school-, toelatings- en studie-eisen zijn de afgelopen decennia flink aangescherpt.

Volgens Wallace moeten ouders waken voor het feit dat een kind zijn of haar leefsituatie vergelijkt met die van zijn of haar ouders. Kinderen zullen er namelijk achterkomen dat zij wellicht niet aan deze verwachtingen kunnen voldoen en daardoor een gevoel van falen ervaren.

Zelfvertrouwen en eigenwaarde

De standaard waar de huidige jeugd aan moet voldoen, is niet dezelfde als dertig of veertig jaar geleden, aldus de opvoedkundige.

Volgens haar koppelen veel kinderen tegenwoordig hun zelfvertrouwen of gevoel van eigenwaarde aan prestaties. En hoewel ouders hun kind wellicht aanmoedigen om hun best te doen, wekken zij ook de indruk dat een specifieke school, specifiek carrièrepad of salaris, toch nog zwaar meeweegt.

Meerdere vorm van succes

Volgens de opvoedkundige moeten prestaties en eigenwaarde los van elkaar staan. Ze benadrukt dat succes of slagen niet zo zwart-wit is. Er zijn meerdere vormen van succes of slagen. „Laat kinderen activiteiten doen die ze leuk vinden. Los van het feit of dit in de toekomst goed is voor hun studiekeuze of cv.”

