Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Kan ik mijn 15-jarige zoon een week alleen thuis laten?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Claire: „Kan ik mijn 15-jarige zoon een week alleen thuis laten?”

Lisa schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Kan ik mijn 15-jarige zoon een week alleen thuis laten?’

„Hoi Lisa,

Binnenkort zijn mijn man en ik 15 jaar getrouwd. We willen daarom graag een weekje weg. We hebben één zoon van 15 jaar, die niet mee kan in verband met school. Nu wilden we hem onderbrengen bij mijn ouders, maar zelf wil hij liever alleen thuisblijven. Kan dat? Of is hij daar te jong voor?

Claire”

Het antwoord

„Hai Claire,

Allereerst alvast gefeliciteerd met jullie 15-jarig jubileum. Wat betreft je zoon: 15 is een lastige leeftijd. De ene 15-jarige is de andere niet en jij kent je eigen zoon natuurlijk het beste.

Gevoelsmatig zou ik zeggen dat 15 echt te jong is om een hele week alleen thuis te blijven. In Nederland zijn er geen wettelijke regels over de leeftijd waarop kinderen alleen thuis mogen blijven. Wel is er een wet die zegt dat het verboden is om een kind dat hulpbehoevend is alleen te laten. Dus zolang je kind nog niet (deels) voor zichzelf kan zorgen, mag je hem of haar eigenlijk niet alleen thuis laten.

Nu ben je daar waarschijnlijk niet echt mee geholpen, want ben je met 15 nog hulpbehoevend?

Misschien kun je daarom samen een compromis vinden. Bijvoorbeeld dat hij overdag wel alleen thuis is, maar ‘s avonds eet en slaapt bij je ouders. Zo heeft hij toch veel vrijheid, maar is hij ‘s nachts niet alleen en kunnen je ouders een oogje in het zeil houden.

Of wellicht vindt hij het ook leuk om één of twee nachtjes bij een vriend te logeren, zodat hij niet de hele week bij je ouders hoeft te slapen.

Overleg met je zoon en ik denk dat jullie er samen wel een middenweg in kunnen vinden.

Succes!”

Andere artikelen over opvoeding vind je hier.

Ook jouw opvoedvraag stellen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Reacties