Meer steun voor harde acties tegen overheid of omvallen systeem, blijkt uit onderzoek

Lang niet alle Nederlanders hebben een hoge pet op van het functioneren van de overheid. Ook het Sociaal Plan Bureau constateert dat. Dat zorgt ervoor dat sommige Nederlanders vinden dat het systeem mag omvallen en zij steunen eventueel harde acties. Maar zelf in verzet komen? Dat overwegen de meeste Nederlanders niet.

Dat er wantrouwen richting de overheid is, is al langere tijd bekend. En daar hebben alle crisissen en schandalen geen goed aan gedaan. Het Sociaal Cultureel Planbureau analyseerde maar weer eens de publieke opinie over onze regering.

Onderzoek Sociaal Cultureel Planbureau

En wat bleek? De Nederlanders zijn niet echt te speken over ons overheidssysteem. 1 op de 5 vindt namelijk dat het systeem omver geworpen mag worden. En 1 op de 3 pleit voor harder verzet als de overheid het niet over een andere boeg gooit en luistert naar het volk. Ook bekeek het SCP hoe Nederlanders dachten over geweld gebruik. Maar de meeste Nederlanders vinden dat dat niet gewenst is.

Toch concludeert het onderzoeksorgaan dat er bij weinig Nederlanders sprake is van bereidheid tot actief verzet. Wat je daaronder kunt verstaan? Het SCP keek bijvoorbeeld of er animo was om een Tweede Kamer-vergadering over een onrechtvaardig wetsvoorstel te verstoren. Maar daar bleek slechts 4 procent oren naar te hebben. 48 procent van de Nederlands keurt zo’n soort actie af.

Omvallen systeem of harde acties steunen

Bijna driekwart van de Nederlanders laat weten dat de kans klein is dat ze überhaupt in actief verzet komen als er zo’n onrechtvaardige wet ingevoerd wordt door de Tweede Kamer. De meeste Nederlanders geloven dat dit zinloos is.

Een kleine groep gelooft dat hard verzet, eventueel met geweld, tegenover de overheid gerechtvaardigd is. Een kleine 6 procent lijkt bereid dat te doen. Vooral mensen die weinig vertrouwen hebben in de politiek, en vinden dat de regering niet naar hen luistert, denken daar klaarblijkelijk hetzelfde over.

Politiek onvrede en zorgen

De stemming over het vertrouwen van Nederlanders in politiek en instituties bleek ook halverwege 2023 nog steeds negatief in vergelijking met de afgelopen vijftien jaar. Het vertrouwen in de politiek blijft laag en de grootste groep vindt dat het de verkeerde kant opgaat met Nederland. Wel benadrukken de onderzoekers dat politiek onvrede en zorgen over de maatschappij van alle tijden is.

