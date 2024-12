Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wandel je depressie weg: zelfs klein aantal stappen leidt tot betere stemming, blijkt uit nieuw onderzoek

Sporten is waarschijnlijk wel het laatste waar je zin in hebt wanneer je kampt met een depressie. Toch doe je er goed aan om het wél te doen. Uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat zelfs een klein aantal stappen per dag depressieve klachten vermindert.

Elke dag 5000 stappen zetten, oftewel zo’n vier kilometer wandelen, kan volgens het onderzoek al leiden tot een betere stemming. Wie dagelijks zo’n 7000 stappen zet, heeft zelfs 30 procent minder kans om later een depressie te ontwikkelen.

Dat blijkt uit een grote studie die onlangs gepubliceerd werd in het medische vakblad JAMA Network Open. Wetenschappers analyseerden maar liefst 33 studies waar in totaal meer dan 96.000 mensen aan meededen.

Zelf klein wandelingetje helpt bij depressie

„Onze studie bewijst dat een toename van het aantal stappen per dag, zelfs op een bescheiden niveau, leidt tot vermindering van depressieve klachten”, schrijven de onderzoekers. Volgens hen zijn de resultaten van de meta-analyse vooral belangrijk voor specifieke groepen. „Bijvoorbeeld ouderen of mensen met beperkte dagelijkse activiteiten. Voor is hen een aantal stappen per dag zetten een toegankelijke manier om toch in beweging te komen.”

En de studie is om nog een andere reden significant. Uit de resultaten blijkt namelijk dat we mogelijk minder stappen nodig hebben om de voordelen van wandelen te ervaren. „We horen meestal dat het goed is om 10.000 stappen per dag te zetten, maar uit deze studie blijkt dat 7000 mogelijk al voldoende is voor een betere mentale gezondheid”, zegt psycholoog Kamal Choi tegen CNN.

Stappen tellen is een goede maatstaf

Bovendien is meer stappen zetten volgens Choi niet de enige manier om je mentale gezondheid te verbeteren. Dat voldoende beweging geassocieerd wordt met het verminderen van depressieve klachten is niet nieuw. „Maar stappen tellen is een goede maatstaf voor fysieke activiteit, waarvan is aangetoond dat het gunstige effecten heeft op het risico op depressie.”

Vorige Volgende

Reacties