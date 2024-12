Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Infostealers besmetten jouw telefoon of computer en stelen ‘stiekem’ privégegevens, dit is hoe virus te werk gaat

De digitale technologie gaat inmiddels razendsnel. Maar dat brengt ook gevaren met zich mee. Inmiddels bestaat de infostealer, een virus dat, zonder dat je het doorhebt, jouw telefoon of computer besmet. En daardoor jouw privégegevens, zoekgeschiedenis en wachtwoorden steelt.

Hoewel al die digitale ontwikkelingen een hoop voordelen met zich meebrengen, klinken er ook meer geluiden over de gevaren en risico’s. Eerder schreef Metro ook over de Chinese app Temu, waarvan bleek dat ze nogal ‘vrij’ met jouw data omgaan. En door de komst van AI is hacken niet alleen meer weggelegd voor snelle technische bollebozen, maar kan tegenwoordig iedereen hacken.

Tienduizenden slachtoffers door infostealer toestel

Vandaag schrijft RTL Nieuws over de infostealer. Inmiddels zouden tienduizenden Nederlanders het virus op een toestel hebben en elke dag komen er tientallen nieuwe slachtoffers bij.

Met de malware (software die gebruikt wordt om computersystemen te verstoren) worden gegevens gestolen en verkocht via Telegram of het dark web. Waarna andere cybercriminelen hun gang kunnen gaan en bijvoorbeeld bankrekeningen plunderen, bitcoins stelen, webshop-accounts hacken en WhatsApp overnemen.

Inmiddels zouden meer dan 40.000 Nederlanders slachtoffers het virus op hun toestel hebben. RTL Nieuws besloot de slachtoffers daarover in te lichten. Niemand van hen wist dat überhaupt dat zij gehackt waren.

Virus ‘steelt’ gegevens: van bankrekeningnummer tot chatgesprekken

Maar hoe komt dat virus op jouw telefoon of computer? Vaak lukt dit doordat mensen illegaal iets downloaden. Bijvoorbeeld een spelletje (door kinderen) of een app via een illegale weg.

En als de infostealer eenmaal geïnstalleerd is, verzamelt het stilletjes al jouw gegevens. Zoals jouw woonadres, bankrekeningnummer, wachtwoord, chatgesprekken, browsergeschiedenis en foto’s. En er zijn infostealers die op afstand jouw microfoon en camera inschakelen. Maar het virus kan ook toegang krijgen tot allerlei accounts. Via zogenoemde session hijacking steelt het virus dan de cookies in de browser.

Vaak verspreidt zo’n virus via illegale software, maar het kan zich ook verstoppen in legale software. In bijvoorbeeld programma’s of apps. Zoals een printerprogramma, ChatGPT of andere malafide apps. Die mensen dan downloaden via een illegale weg.

Gewone mensen makkelijk doelwit

En blijkbaar zijn gewone mensen een makkelijk doelwit. De hackers zijn slinks genoeg om hun sporen uit te wissen, waardoor infostealers moeilijk te ontdekken zijn door bijvoorbeeld virusscanners.

En is zo’n virus toch op jouw toestel binnengedrongen? Dan moet je alle accounts en gegevens één voor één aanpassen. De kans is groot dat je langere tijd te maken krijgt met het misbruik van jouw data. Opvallend genoeg zijn veel slachtoffers IT’ers, die regelmatig illegale software en games downloaden en zich veilig wanen.

Wat kun je doen?

Er zijn antivirussoftware die infostealers kunnen opsporen, voor Windows en Mac-computers en Android-telefoons. Overigens heeft iOS, het besturingssysteem van iPhone, vrijwel geen last van infostealers.

RTL Nieuws somt een aantal dingen op die je kunnen beschermen tegen infostealers:

Download alleen software of apps via de officiële aanbieders. Zoals Microsoft Store, Play Store of App Store. Dat geldt ook voor spelletjes die kinderen downloaden. Komen deze van de officiële aanbieder? Kies voor een goede virusscanner. RTL Nieuws noemt, aangeraden door experts, onder meer: Hitman Pro (Windows), Sophos Home (Windows en Mac) en Intercept X (Android). Door je telefoon of computer te updaten, worden lekken in je apparaat gedicht. Je bent dan lastiger om te hacken. Infostealers vormen een veel minder groot risico voor gebruikers van MacOS (Macbook, iMac) en met name iOS (iPhone, iPad).

