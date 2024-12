Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Robert ten Brink hekelt ‘Why are you filming’-uitspraak Joost Klein: ‘Because it’s my job’

Over het voorval tussen Joost Klein en de cameravrouw op het Songfestival komen meer details naar buiten. Bij Renze blijkt in ieder geval dat tafelgast Robert ten Brink het gedrag van Klein totaal niet begrijpt.

Joost Klein is onlosmakelijk verbonden met zijn blauwe pak, Europapapa én het Songfestival-drama. De zanger werd tijdens de halve finale in Malmö gediskwalificeerd vanwege wangedrag, maar het Zweedse Openbaar Ministerie kon daar uiteindelijk geen bewijs voor vinden en staakte het onderzoek.

Reconstructie van voorval Joost Klein Songfestival

Het Parool maakte een reconstructie van wat er precies gebeurde, daar in Malmö. Na het optreden van Klein in de halve finale, stormde hij het podium af en treft hij in de afkoelruimte de bewuste cameravrouw, schrijft de krant. Tegen deze vrouw zou Klein zich misdragen hebben.

De zanger zou tegen de vrouw hebben gezegd: „Hé! Why are you filming?” Hoewel de vrouw dacht dat Klein een grapje maakte, werd hij boos en zou hij haar kant uit zijn gelopen. De vrouw zette de camera uit, waardoor er ook geen beelden zijn van het moment. Volgens de krant zou Klein armbewegingen richting de cameravrouw hebben gemaakt en uiteindelijk raakte de camera beschadigd.

Robert ten Brink begrijpt actie niet

Gisteravond komt het euvel bij Renze ter sprake. Tafelgast Robert ten Brink snapt niks van het gedrag van Klein. Dat Klein richting de cameravrouw verontwaardigd vroeg waarom zij filmde, vindt hij maar vreemd. „Why are you filming? Because it’s my job“, aldus Ten Brink.

„And we’re running a television show“, gaat hij verder.

Robert ten Brink legt bal bij Frans Bauer

Presentator Renze Klamer reageert: „Jij vindt: niet zo miepen?” Ten Brink lijkt het niet te begrijpen. „Nou, ja, sorry, maar… Frans, hoe zou jij dat doen?”, zegt de All You Need Is Love-presentator tegen mede-tafelgast Frans Bauer.

Bauer vindt het een lastige kwestie. „We horen nu het verhaal van de cameravrouw, maar je bent Joost, je hebt net een liedje gedaan, ook nog een soort eerbetoon aan je vader, dus je zit in een emotionele rollercoaster, je komt van het podium af. Ben je dan toe aan een momentje dat je even tot jezelf komt of ga je daar gelijk gefilmd worden?”

Hij vraagt zich af: „Is het ook allemaal niet een beetje uit z’n context getrokken?”

Renze Klamer: ‘Druk op artiesten’

Volgens Klamer staat er ook in het stuk dat de druk op artiesten is toegenomen, ook achter de schermen. „Ze moesten TikToks maken en weet ik veel wat, dus je hebt bijna geen plekje waar je even gewoon relaxed kunt zijn.”

Bauer zou het anders hebben opgelost. „Ik denk dat het beste was geweest als ze daarna even samen waren gekomen en gewoon even met elkaar hadden gepraat van: ‘Sorry, jammer, zand erover’, en door naar de finale. Dan hadden we waarschijnlijk nu gewonnen.”

Je kijkt Renze terug via Videoland.

