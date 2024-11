Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sinds corona gaan we bijna een uur korter per dag naar buiten, blijkt uit onderzoek

Het is alweer even geleden dat we verplicht binnen zaten vanwege de coronapandemie en je zou denken dat alles weer terug bij het oude is. Maar niets is minder waar. Sinds corona gaan we veel minder de deur uit. Uit onderzoek blijkt zelfs dat we gemiddeld 53 minuten per dag minder buitenshuis doorbrengen.

Sinds corona zijn we echte huismussen geworden. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers van Clemson University op basis van een enquete onder 34.000 deelnemers.

Dat we massaal minder tijd buitenshuis spenderen is een trend die al langer gaande is, maar door de coronapandemie kwam dit in een stroomversnelling, aldus de onderzoekers. Ze onderzochten zowel werk- als vrijetijdsbesteding op basis van de gegevens die de American Time Use Survey (ATUS), een jaarlijkse enquête over hoe Amerikanen hun tijd besteden, opleverde.

Voor, tijdens en na corona

Onderzoekers keken naar de jaren 2019, 2021, 2022 en 2023. Voor, tijdens en na corona dus. Het jaar 2020 is in het onderzoek niet meegenomen omdat de gegevensverzameling werd stopgezet op het hoogtepunt van de pandemie.

Uit de gegevens die de enquetes opleveren, blijkt dat de gemiddelde tijd voor activiteiten buitenshuis daalde van 334 minuten per dag in 2019 tot 271 minuten per dag in 2021. Een deel van de verklaring voor deze daling ligt bij het feit dat we meer thuis zijn gaan werken, maar ook andere activiteiten buiten de deur zijn sinds 2019 afgenomen.

Langer slapen

Zo reizen we gemiddeld 13 minuten korter per dag en winkelen we vaker online. Volgens de onderzoekers blijven we dan ook vaker binnen omdat we steeds meer dingen online kunnen doen en we steeds beter om weten te gaan met deze nieuwe technologie. Ook opvallend: uit de enquete blijkt dat Amerikanen langer zijn gaan slapen, een activiteit die je uiteraard ook thuis doet.

Na de pandemie zijn we wel weer meer tijd buitenshuis door gaan brengen, maar lang niet zoveel als vóór corona. De tijd die we buiten de deur doorbrengen, herstelde met slechts 11 minuten per dag. Ten opzichte van 2019 zijn we gemiddeld 53 minuten per per dag minder buiten de deur.

Woonbestemming voor kantoren en winkels

Minder tijd buiten de deur besteden, brengt volgens de onderzoekers een aantal veranderingen met zich mee. Het heeft bijvoorbeeld effect op hoe steden ingericht worden. Zo kunnen kantoren en winkels beter een woonbestemming krijgen nu we vaker online winkelen en vanuit huis kunnen werken, stellen de onderzoekers.

Minder tijd buiten de deur spenderen heeft daarnaast ook invloed op het milieu. We reizen immers minder en verbruiken dus minder fossiele brandstoffen, zeker nu steeds meer huizen van het gas af gaan.

De effecten van meer tijd thuis doorbrengen zijn dus niet per se slecht, al waarschuwen de onderzoekers wel voor het risico op sociale isolatie.

